Yakın takipte

Rum Hükümetinin sözcü Konstantinos Letimbiotis; Türkiye ile Suriye arasında deniz anlaşması yapılmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Haravgi gazetesinde “Uluslararası Hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenlik Haklarını Koruyor” başlığıyla yer alan habere göre Letimbiotis, bu tezin yalnızca Güney Kıbrıs’ın değil AB’nin tezi olduğunu savundu.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Türkiye-Suriye MEB’i ilan edilmesi ihtimaliyle ilgili sorularını yanıtlayan Letimbiotis, bunun Avrupa Konseyi düzeyinde ele alınan bir şey olduğunu da söyledi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarının uluslararası hukukla icra edildiği ve korunduğunun bilindiğini dile getiren Letimbiotis, alınan her türlü kararın uluslararası hukuku da dikkate almasını istediklerini söyledi.

Letimbiotis bunun yalnızca Güney Kıbrıs’ın değil bizzat AB’nin ve tüm üye devletlerin net tezi olduğunu da savundu.

Letimbiotis Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının Suriye’ye gidişinden önce Rum kesimiyle herhangi bir iletişim kurulup kurulmadığı ve olası bir Türkiye-Suriye MEB’iyle ilgili yayımlanan şeyler göz önüne alındığında, bakanların herhangi bir tez iletip iletmeyeceklerine dair olası bir olumlu yanıt konusundaki soruya ise yanıtında, konunun Rum Yönetiminin inisiyatifiyle AB üye devletleri liderleri düzeyinde hali hazırda ele alındığını dile getirdi.

Suriye’yle ilgili gayri resmi çalışma belgesinin AB üye devletleri liderleri aşamasında ele alındığını da ifade eden Letimbiotis, bunun Rum Yönetiminin inisiyatifiyle Yunanistan ve Avusturya’nın iş birliği ve eşgüdümüyle hazırlandığını ifade etti.

Konunun AB’nin üstlenebileceği ve üstlenmesi gereken belirli eylemler çerçevesinde tartışıldığını ifade eden Letimbiotis, bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bölge ülkelerinin liderleriyle düzenli ve sürekli temaslarının ardından, bölgenin bir ülkesi ve AB üye devleti olarak ilettikleri görüş olduğunu kaydetti.