Tozun içinde yaşıyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boğaztepe köyünde gençlere 12 yıl önce dağıtılan arsalardaki yollar halen asfaltlanmadı. Diyalog muhabirine konuşan Boğaztepe muhtarı Osman Akballı, çalmadıkları kapı kalmadığını, ancak yetkililerin sürekli olarak kendilerini oyaladığını ifade etti.

Osman Akballı, 2012 yılında konu arsaların dağıtıldığını ve gençlerin de evlerini inşa ettiklerini söyledi. Sokaklara bir türlü asfalt dökülmediğini belirten Akballı, “Bölge halkı yazda toz topraktan kapı pencere açamıyor” şeklinde konuştu.

Kışta ise çamurdan bölgeye girilemediğini belirten Akballı, tüm mercilere başvurduğunu, son olarak geçtiğimiz Nisan ayında kendilerine söz verildiğini ancak verilen son sözün de tutulmadığını ifade etti. Akballı ayrıca 12 yıldır bakanlığın söz vermesine rağmen gençlere yeni arsa dağıtmadığını da kaydetti.