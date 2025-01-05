‘Uzun vadeli proje’

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum yönetiminin sondaj programından büyük şeyler beklenmemesi, “sepetin küçük tutulması” gerektiğini, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısı projesinin ise “uzun vadeli strateji bacağı” olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi “Papanastasiu Sepeti Küçük Tutuyor… Kıbrıs MEB’inde Yeni Sondajlarla İlgili Şenliksiz İlanlar” başlıklı haberinde Papanastasiu’nun RİK’e yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, bakanlığının birinci strateji bacağının elektrik enerjisi üretimi için doğal gaz alımı yapılacak Vasiliko’daki terminal inşaatının çok yakında gerçekleşeceğini söyleyen Papanastasiu, yüzer sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden sıvılaştırma (SFRU) tesisi, Promitea’nın ise sıvılaştırılmış formda doğal gaz ithali için uygunluk lisansı alabilmek için Malezya’da demirli bulunduğunu belirtti.

Papanastasiu ikinci strateji bacağını ise, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin oluşturduğunu kaydetti. Talebin yüksek olduğu dönemlerde bin 400 MW’a ulaşan tüketim ihtiyacının 950 MW’lik bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından, bunun 300-350 MW’lık bölümünün hanelere ve işletmelere kurulu solar sistemlerden elde edildiğini belirtti. Papanastasiu, her hanenin kendi elektriğini üretebilmesi için daha çok solar sistem kurulumu planladıklarını, üretilen enerjinin depolanması konusu üzerinde çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Üçüncü strateji bacağını oluşturan Girit ile Güney Kıbrıs arasında deniz altına kablo döşenerek elektrik bağlantısı kurulması projesine “uzun vadeli” nitelemesi yaparak öne çıkarmayan Papanastasiu sondaj programı sorulduğunda, büyük şeyler beklenmemesi, “sepetin küçük tutulması gerektiğini” söyledi. Papanastasiu, sondaj programının bu yıl içerisinde uygulanacağını, 5’inci parselde yapılacak teyit sondajına, Exxon Mobil’in ilan ettiği “İlektra” hedefindeki sondaja atıf yaptı.