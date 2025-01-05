2024’ün unutulmaz olayları ve 2025’ten beklentiler (5)

Röportaj: Eylül UZEL

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Hasan Özbaflı: Halkımız güneye muhtaç edildi

Eski bakanlardan Hasan Özbaflı, 2024 yılındaki hükümet icraatlarını eleştirirken, Kıbrıs Türk halkının güneye muhtaç edildiğini söyledi. Özbaflı gelecek konusunda karamsar beklentilerden de söz etti.



Soru: 2024 yılını nasıl değerlendirirsiniz?

Özbaflı: 2024 yılında Ülkemiz için, bizi memnun eden gelişmelerden bahsetmek maalesef mümkün değildir.

Ülkemizde yaratılan yapay ve astronomik pahalılık dolayısı ile Halkımızı Güney Kıbrıs’a muhtaç etmek en büyük üzüntü kaynağımızdır.

Sadece temel ihtiyaç maddelerinde değil; sağlıkta, eğitimde, enerjide, tarımda ve sanayide çağdışı seviyelere düşürülmemiz ve her konuda Güney Kıbrıs’a avuç açmamız bizler için son derece onur kırıcı olmuştur.

Soru: 2025’ten beklentileriniz nedir?

Özbaflı: 2025’ten tüm beklentilerimizi İnsanlarımıza düşman kesilen, beceriksiz ve sadece kendi çıkarlarını düşünen yöneticiler maalesef çok karamsar boyutlara taşımıştır.

İktidar ve Muhalefet olarak bu çağ dışı yöneticilerin Halkımıza vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Onlardan öncelikli isteğimiz bir an önce, haksız yere ve antidemokratik yöntemlerle gasp ettikleri makamları terk ederek Halkın önünü açmalarıdır.

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Ahmet Karavelioğlu: Enflasyonun düşmesini bekliyorum

Emekli banka genel müdürü Ahmet Karavelioğlu, 2024’te Türkiye’de alınan önlemler çerçevesinde, 2025’te enflasyonun düşmesi beklentisinde olduğunu söyledi.



“Türkiye’de yapılan yerel seçimler sonrasında Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomi yönetimi devralması 2024’ün ekonomi açısından en önemli olaylarından bir tanesiydi. Bu değişim sonrasında enflasyonu düşürmeye yönelik ve daha öngörülebilir bir ekonomi politikası izleyen Türkiye bu politikanın meyvelerini 2025 yılı içerisinde almaya başlayacak.

Ülkemizde ise kurultay nedeniyle hükümet enflasyonu düşürecek ve hayat pahalılığını azaltacak politikalar izleyemedi. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları, kaybettiğimiz canlar, sahte diploma olayı ve bizi canımızdan bezdiren elektrik kesintileri beni en çok üzen konulardı.

2025 yılı içerisinde ülkemizi yönetenlerden hayatı ucuzlatmalarını ve Türkiye ile aynı para birimine kullanıyoruz ondan dolayı ayrı bir ekonomi politikamız olmaz kolaycılığına kaçmadan ülkemizin kendi koşullarını dikkate alan kendimize özgü bir ekonomi politikası oluşturmalarını ve enflasyonu düşürmelerini bekliyorum. Kuzey Çevre yolunun Girne bağlantısının bir an önce yapılmasını, elektrik kesintilerinin son bulmasını. Trafik kazaları için önlemlerini arttırılmasını bekliyorum.”

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Göksel R. Saydam: Bebek ölümü hepimizi üzdü

Emekli Vergi Dairesi müdürü, yeminli mali müşavir Göksel Saydam, 2024 yılının en üzücü olaylarından birinin, yenidoğan bebeklerden birinin ihmalden dolayı ölümü olduğunu söyledi.

Saydam, öngörülen bütçe açıkları yüzünden 2025’e pek umutlu bakamadığını kaydetti.

Saydam şunları kaydetti:

“2024 yılında KKTC’de yaşadığımız unutulmaz olaylardan biri de 28 Ekim günü Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde yeni doğan bebeklerden yoğum bakım ünitesine alınan 7 bebekten birinin çalışma sistemi hatası veya tedbirsizlik dolayısıyla vefat etme olayıdır. Bu konudaki kusur ve ihmale neden olan unsurlardan biri de denetimsizliktir ve hesap verebilirlik olması gerekirken en üst makamlardan hesap sorulmaması da hükümetimizin bir diğer hatasıdır.

Başka ülkelerde tahkikatın selameti bakımından gerekli soruşturmanın etki veya telkin altında yapılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumun üst kademe yöneticileri en azından görevden geçici olarak alınmakta veya uzaklaştırılmaktadır. Maalesef bu konuda genel haber görmüş uygulanacaklardan kaçınılmıştır. Beni kısmen de olsa memnun eden husus Polis Genel Müdürlüğünün kısıtlı kadrolarına rağmen trafik denetimlerine aralıksız sürdürmesidir.

Yeni yılda umut yok

Devletine 2025 yılı Merkezi İdare Bütçesine bakıldığı zaman bu bütçe olanakları ile halkın sosyo ekonomisi için pek katkı yapılamayacağı ve TC yardımları dahil bütçe açığının 18 milyar ile seneye başlanması hiç de geleceğe olumlu bakılmasına neden oluşturmayacaktır.

Mevcut olumsuzlukların kısması da olsa giderilmesi için yıllarca bekletilmekte olan kamu hizmetlerinin reforme edilmesi 1974 sonrasından günümüze kadar uygulanması bütçe tekniklerinin ekonomik akıl paralelinde güncelleştirilmesinin, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede sadece vergi düzenlemelerinin yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle özellikle Gelir ve Vergi Dairesinin personel eğitimine ve ihtisaslaştırılmasına da gerekli önem verilmelidir.

Ayrıca, ülkede meydana gelen pahalılığın önlenmesi veya yavaşlatılması için özellikle temel tüketim malları (gıda, ilaç, temizlik malzemeleri) hakkında fiyat denetimleri ile ilgili yürürlükteki 21/1977 sayılı yasa kurallarından yararlanılmalıdır. Bu konuda yapılacak fiyat denetimleri ile ilgili çalışmalarda Belediyelerden de personel takviyesi yapılmalıdır.

Sürekli hayat pahalılığı ödeneğini ve asgari ücreti artırmak suretiyle ülkenin bozulmuş olan sosyo ekonomisine çözüm bulmaya mümkün değildir.

Ayrıca, bütçeye gelir getirecek olan ek gelir kaynaklarına ilişkin yasalarda yürürlüğe geçirilmeli ve devlet harcamaları için de gerekli etkin tasarruf tedbirleri alınmalıdır.

Yarın: Şafak Öneri, İlker İpekdal, Orhan Tolun ve Zeki Ziya