Koyun sürüsüne çarptı

Onur ULAĞ

Karpaz- İskele anayolu üzerinde meydana gelen kazada iki koyun telef oldu, motosiklet sürücüsü Faruk Karahan (24) yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Karahan’ın durumunun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu belirtildi.



Polisten alınan bilgiye göre; kaza önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Karpaz istikametinden İskele’ye doğru yönetimindeki 33 EHC 50 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Faruk Karahan, Ziyamet Bağlar Mevkii’ne geldiği zaman yolu karşıdan karşıya geçmekte olan. Kaza sonucu iki koyun telef olurken motosiklet sürücüsü Faruk Karahan’ın yaralı vaziyette olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağ şeride geçen kamyon kazaya yol açtı

Bu arada önceki gün bir başka kazada Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana geldi. Anayolda seyreden Murat Gün, dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, önceki gün saat 12.45’te Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda 06FZ9094 plakalı kamyonla seyreden Murat Gün çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti. O sırada sağ şeritte aynı istikamette giden Zehra Bilgen (K-38) yönetimindeki SD 477 plakalı aracın önünü tıkayan kamyon, çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu SD 477 plakalı araç sürücüsü Zehra Bilgen tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.