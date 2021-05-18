Vekiller gergindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Önder Sennaroğlu başkanlığında yaklaşık 3 buçuk saat gecikmeyle 13.25’te toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün erken seçim konusu başta olmak üzere tartışmalı geçen bir toplantı yaptı. Üç buçuk saat gecikmeli başlayan toplantıya saat 14.50’te ara verildi.

“Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edilirken, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin neyin oylandığının açık olmadığını söyleyip bilgi istemesi üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, aksaklık varsa inceleneceğini söyledi. Sennaroğlu, bu aşamada toplantıya ara verdi.

Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu, nisap yoklamasının ardından Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarıyla devam etti.

Bu bölümde ilk olarak, UBP Grup Başkanlığının “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkere ele alındı.

Özyiğit: Filistin’deki katliam…

Tezkereyle ilgili söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuşmasına Filistin’deki katliamı ve bu katliamı görmezden gelmesini kınayarak başladı.

Özyiğit, bu durumun Kıbrıs’ta kalıcı barışın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Meclis’in geç açılmasını da eleştiren Özyiğit, bunun milletvekillerinin yaptığı pazarlıklar sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Ad-hoc komite kurularak parmak hesabıyla seçim tarihine karar verilemeyeceğini söyleyen Cemal Özyiğit, bunun demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.

TDP Başkanı Özyiğit, hükümeti 6 parti başkanı ve Meclis Başkanı’nı aynı masaya oturarak konuyla ilgili uzlaşmaya çağırdı, tezkerenin geri çekilmesini istedi.



Özersay: Gelin bir tarihte uzlaşalım

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete “gelin bir tarihte uzlaşalım” dediklerini ancak bunun duymazdan gelindiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili olağan usulün Hukuk Siyasi İşler Komitesi olduğunu söyleyen Özersay, bu yoldan gidilmeden ad-hoc komite kurularak istenilen tarihin empoze edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Özersay, bunun hukuken, siyaseten ve demokrasi anlamında sıkıntılı olduğunu anlattı.

Seçim konusunda uzlaşı kültürüyle hareket etmenin önemli olduğunu ifade eden Özersay, hükümeti bu konuda oturup konuşmaya çağırdı.

Seçim tarihiyle ilgili anlaştıktan sonra Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerini hazırlamak için bir ad-hoc komite oluşturulabileceğini ifade eden Kudret Özersay, öte yandan şu anda yapılmaya çalışıldığı gibi bir ad-hoc komite oluşturulmasına HP olarak asla destek vermeyeceklerini vurguladı.

Erhürman: Durum gittikçe kötüleşiyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Meclis’in 3 buçuk saat gecikmeli açıldığına işaret ederek hükümet kuruldu kurulalı durumun böyle olduğunu kaydetti.

Teknik olarak azınlık hükümeti olan bu hükümetin nisap sağlamakta sorun yaşadığını dile getiren Erhürman, durumun gittikçe kötüleştiğini ifade etti.

Başbakan’ın bir milletvekiliyle yaptığı görüşme nedeniyle Meclis’in açılmayı beklediğini dile getiren Erhürman, bütün bunların üzerine ad-hoc komite önerisi getirildiğini kaydetti.

İç tüzük kurallarını anımsatan Erhürman, ilgili ad-hoc komite önerisinde parti üye sayılarının da yer aldığını ve bu rakamların teamüllere aykırı şekilde belirlendiğini anlattı.

Erhürman, Anayasa ve iç tüzüğe aykırı olduğunu belirttikleri bu tezkerenin yine de Meclis gündemine getirildiğini söyledi.

Saner, Zaroğlu ile ne görüştü?

Başbakan Ersan Saner de yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Sözlerine Filistin’de katliama uğrayanları rahmetle anarak ve İsrail’in saldırılarını kınayarak başlayan Saner, Kıbrıs’ta böyle olayların yaşanmamasının tek nedeninin Türkiye’nin garantörlükten doğan haklarını kullanması olduğunu anlattı.

Saner, her parti içinde sıkıntı yaşanabileceğini, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’yla da bu kapsamda bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Azınlık hükümeti açıklamalarına değinen, nisabın 26 olmasının bir milletvekilinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gerçekleştiğini kaydeden Başbakan Saner, ilgili vekilin gerekirse tekerlekli sandalyeyle Meclis’e geleceğini anlattı.

Zaroğlu neden istifa edemedi?

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da konuşmasına Filistin’de yaşanan katliamı kınayarak başladı, Meclis’in bu konuda ortak bir bildiri yayınlamasının anlamlı olacağını ifade etti.

Nisap sorunu nedeniyle milletvekillerinin birbirleriyle tartışmasını eleştiren Zaroğlu, önceki hükümet dönemlerinde nisap için verilen destekleri anımsattı.

Özyiğit’in bazı milletvekillerinin pazarlıklar yaptığını söylediğine işaret eden Zaroğlu, kendisinin asla böyle olayların içerisinde bulunmadığını kaydetti.

Dün istifa etmek için Meclis’e geldiğini, ancak Meclis’e geldiği zaman seçimle ilgili ad-hoc komitede adı olduğu için hükümet yetkililerinin kendisinden istifa etmemesini rica ettiğini açıklayan Zaroğlu, halkın sağlık ve ekonomide problemlerle uğraştığını, bu yüzden seçim sorunuyla ülkenin meşgul edilmemesi için ad-hoc komitenin kurulabilmesi adına istifasını dondurduğunu anlatarak öte yandan Yeniden Doğuş Partisi’yle asla bir ilgisi kalmadığını anlattı.

Zaroğlu “Şahsımın hiçbir pazarlıkla ilgisi yoktur” dedi.

“YDP ile ilginiz kalmadıysa ad hoc komitede kimin görüşlerini temsil edeceksiniz?” diye sorulması üzerine Zaroğlu, komitede YDP temsilcisi olarak bulunacağını, öte yandan konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini daha önce de kamuoyuyla paylaştığını, Ekim’den önce bir tarihte ülkede seçim yapılamayacağını söyledi.

Özersay, geçmişi hatırlattı

Yeniden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e “Siz böyle bir hükümet kurarak memleketi hükümetsiz bıraktınız” dedi.

Saner’i azınlık hükümeti kavramını araştırmaya çağıran Özersay, güvenoyunda aldığı oy ne olursa olsun hükümetin 24 milletvekiline sahip olduğunu, hatta Zaroğlu istifa edecekse bu sayının 23 olduğunu belirtti.

Özersay, komitelerde hükümetin çoğunluğa sahip olmamasının nedenini bu olduğun kaydederek, “bağımsız milletvekillerine hükümet milletvekili misiniz, UBP milletvekili misiniz” diye sormak gerektiğini anlattı, bu vekillerin istifa ederken yaptıkları açıklamaları anımsattı.



Özdenefe neyi oyladıklarını sordu



Daha sonra tezkere oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, neyin oylandığının açık olmadığını söyledi.Bunun üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, tezkereyi okuttuğunu söyledi, eğer teknik bir aksaklık varsa bunun inceleneceğini kaydetti.Özdenefe’nin neyin oylandığının izahatını istemesi üzerine Sennaroğlu, teknik bir aksaklık varsa ilgililerin düzeltme yaparak konuyu Genel Kurul’un bilgisine getireceğini dile getirdi.

Bunun üzerine Sennaroğlu toplantıya ara verdi.

Sennaroğlu: Yanlış uygulama yok

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, ad-hoc komitesinin kurulmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği oturumda milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı konuşmada, ara sırasında görüştüğü hukukçuların tezkereye ilişkin bir sorun ya da yanlış olmadığı yönünde görüş verdiğini belirtti.

İvedilik tezkereleri görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dünkü oturumunda gündeminde bulunan bir dizi yasa tasarısı ve önerisine ilişkin ivedilik tezkerelerini görüşüp, oyladı.

Genel kurul, Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkereleri oy çokluğuyla; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi'yle ilgili ivedilik tezkereleri ise oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin ivediliği oy çokluğuyla kabul ettikten sonra Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi’nin ivediliğini ele aldı.

Vekiller, ‘ev içi şiddet arttı’ diyor

Cemal Özyiğit, pandemi döneminde ev içi şiddetin arttığı yönünde bilgileri olduğunu belirterek, konuyla ilgili istatistiki bilgi verdi. Konunun partiler üstü olduğuna işaret eden Özyiğit, yasa önerisinin sadece şiddet uygulayıcısını cezalandırmak için değil, çözüm üretmek ve şiddet görene destek vermek için hazırlandığını kaydetti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise, azınlık hükümetinin mecliste kendi gibi düşünmeyenlere yönelik sergilediği tutumun da şiddete örnek olduğunu belirterek, ad-hoc komitenin oluşturulmasına yönelik dünkü gelişmeleri eleştirdi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak, kadına yönelik şiddette bir tırmanış olduğunun gözlemlendiğini, dolayısıyla UBP olarak bazı maddelerde çekinceleri olmasına rağmen yasa önerisinin ivediliğine onay vereceklerini belirtti.

Özdenefe: Demokrasiye darbe…

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında ad-hoc komitesinin oluşturulmasına ilişkin karar alınırken yaşananların demokrasiye darbe olduğunu kaydederek, “ben ne istersem olur” mantığının geleceğinin önceden belli olduğunu söyledi. Bugün mecliste olmanın bir anlamı olmadığını gördüklerini ifade eden Özdenefe, Meclis başkanını da “meclisi hukuka uygun çalıştırmak gayreti göstermediği” gerekçesiyle kınadı. Özdenefe, muhalefetin hiçe sayıldığı meclis işleyişini farkında olduklarını ancak ses çıkarmadıkları için yapılanları görmediklerinin düşünülmemesini de istedi.

Özdenefe, yasa önerisinin genel prensiplerine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Öztürk’ten aydınlatıcı açıklama

UBP Milletvekilleri Yasemin Öztürk de, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak yaptığı konuşmada, komitenin neden toplanmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefet milletvekillerine de eleştiride bulunan Öztürk, Özdenefe’nin yaptığı konuşmayla kendilerine şiddet uyguladığını iddia etti.

Akansoy: Uyum başkanla alakalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, meclise girdiğinden beri Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde yer aldığını ve Ceza Yasası ve benzeri çok önemli yasa değişikliklerinin hayata geçirilmesine katkı koymuş bir komite olarak, her zaman oybirliğiyle yasa yapma duyarlılığını gösterdiklerini söyledi.

Komitenin hassasiyet ve uyumunun komite başkanıyla alakalı olduğunu söyleyerek, bir komitenin toplanmamasının söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.

Rogers: Bu yasa boşluğu dolduracak

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, HP olarak her türlü ayrımcılığın karşısında duracakları gibi LGBTİ haklarının da yanında olduklarını belirterek, ev içi şiddete karşı hazırlanan yasa önerisinin hakkıyla konuşulması gereken önemli bir konu olduğunu belirtti.

HP olarak bu yasanın önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını kaydeden Rogers, “Bizim hukuk sistemimize uygun olmayan noktalar içeriyor ancak bu noktaların düzeltilebileceğine inanıyoruz” dedi. Rogers, ülkede birçok örneği olduğu gibi, önemli olanın yasayı yapmak değil uygulamaya geçirmek olduğunu belirtti.

Zeytin ve ürünleri konuşuldu

Konuşmaların ardından yasa tasarısıyla ilgili ivedilik tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi. Genel kurul daha sonra Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere görüşmeye başladı.

Özyiğit: Zeytin ülkenin göz bebeği

İlk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, zeytinin ülkenin göz bebeği olduğunu ve ülkenin kendine has ürünlerine daha fazla sahip çıkmak gerektiğini kaydetti. Özyiğit, zeytin üreticilerinin ülke için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

“Yerli üretim ve yerli üretime dayalı sanayidir hayati olan” diyen Özyiğit, bundan sonra birilerine ödül ya da hediye verirken zeytin fidanı verilebileceğini söyledi. Özyiğit, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Atakan: Dış pazara açılmalı

HP Milletvekili Tolga Atakan, zeytin gibi önemli bir ürünün ihracat ürünü olarak dış pazarda yerini alması gerektiğini belirtti. Ülkenin zeytin politikasının şart olduğunu kaydeden Atakan, eksikliklerine rağmen tasarıya olumlu oy vereceklerini söyledi.

Erhürman: Oyumuz olumlu

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, zeytin konusunda böyle bir yasa çalışmasının meclise getirilmesinin önemli olduğunu ancak hazırlanan yasa tasarısını incelediğinde gereken ciddiyetin gösterilmediğini söyledi.

Tufan Erhürman, tezkereye olumlu oy vereceklerini ancak yasanın geri çekilerek, teknik sorunların giderilmesi önerisini yapmayı uygun gördüklerini belirtti.

Çavuşoğlu: Hatalar giderilebilir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, verilen destekten dolayı teşekkür etti ve işaret edilen teknik hataların komitede giderilebilecek hatalar olduğundan geri çekilmesinden yana olmadıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, amacın hasat zamanı gelmeden düzenlemenin yasallaşması olduğunu söyledi.

Harnup konusunda fare zararlısıyla mücadeleye ilişkin başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, harnubun girdisi düşük, değeri büyük bir ürün olduğundan ekonomik değerinin de önemli olduğunu belirtti.

Seçim yasası da görüşüldü

Konuşmaların ardından Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkeresini görüşmeye başladı.

Saner, yasayı anlattı

Başbakan Ersan Saner, tasarıyla ilgili izahat istenmesi üzerine söz alarak, görevlerini tamamlayıp ülkelerine geri dönen askerlerin seçim yasaklarından dolayı mağdur edilmemesi amacıyla böyle bir tasarı hazırladıklarını kaydetti.

HP Milletvekili Kudret Özersay konuşmasında bugüne kadar bu mağduriyet yaşanmazken seçim dönemi böyle bir düzenleme yapılmasının siyasi bir istismara kapı aralamak anlamına geleceğini söyledi.

CTP Genel BaşkanıTufan Erhurman da söz alarak, Özersay’ın söylediklerine ek olarak, murat edilenin, yapılan açıklamayla sınırlı olup olmadığını merak ettiğini belirtti. “Nisan ayında seçim”den söz ederken, haziran ayında yapılacak belediye seçimleri de göz önüne alındığında aralık ayından temmuza kadar ülkede hayatın duracağına işaret eden Erhürman, nisan ayının yanlışlığının ortada olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner yeniden söz alarak, yeni mezun GKK personelinin bir önceki seçimde mağdur olduğuna işaret ederek, bu çalışmanın bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.

Genel kurul daha sonra Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkereyi oy çokluğuyla kabul etti. Genel kurul daha sonra Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla ilgili ikinci değişikliğe ilişkin ivediliği görüştü.