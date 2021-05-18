Fosil yakıt kullanılıyor

Galaxy Digital'ın yayımladığı rapora göre Bitcoin için yılda 113.89 TWH enerji tüketiliyor. Bu tüketimin yüzde 99.8'i madencilik için yapılıyor. Buna karşılık bankacılık sektörünün yıllık enerji tüketiminin 263.72 TWh, altın sektörünü ise 240.61 TWh olduğu tahmin ediliyor…

Uzun süredir kripto paraları destekleyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen hafta Tesla'nın Bitcoin'le araç satışını askıya aldığını duyurmasıyla birçok yatırımcıyı ters köşeye yatırdı. Musk buna gerekçe olarak Bitcoin madenciliğinin yüksek enrji tüketimini ve bu enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtları gösterdi.



Bitcoin madenciliği için yüksek oranda enerji tüketilmesi uzun süredir tartışılan bir konuydu. Elon Musk'ın bir anda bu konuda hassasiyet göstermeye başlaması ise çeşitli spekülasyonlara sebep oldu.Elon Musk'ın temel amacının çevreyi korumak olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz ancak yaptığı açıklamanın kripto para fiyatlarına büyük bir darbe vurduğu muhakkak. Musk'ın açıklaması öncesi 56 bin dolar civarında seyreden Bitcoin dün itibarıyla 45.000 dolardan el değiştiriyor.ABD merkezli finansal dijital firması Galaxy Digital, Bitcoin'in enerji tüketimine yönelik tartışmaların arttığı bu dönemde Bitcoin madenciliği ile altın ve bankacılık sisteminin tükettiği enerjiyi karşılaştıran bir rapor yayımladı. Tabii yayımlanan verilere geçmeden önce Galaxy Digital Kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz'ın erken Bitcoin yatırımcıları arasında yer alan ünlü bir fon yöneticisi olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak raporda yayımlanan verilerin amacının tarafsız bir şekilde tartışmaya katkıda bulunmak olduğu da vurgulanmış.