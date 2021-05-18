Farkındalık yaratıldı

Ezcan Özsoy başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ekipleri Ramazan Bayramı süresince Lefkoşa bölgesindeki 4 göletin çevresine levha yerleştirdi.

Levhalar hem kirliliğe dikkat çekmek hem de uyarı amacıyla göletlerin çevresine konuldu.

Değirmenlik, Gönyeli, Kanlıköy ve Hamitköy Göletleri civarına tabela diken ekiplerde Başkanlar Ezcan Özsoy ve Pervin Gürler’in yanı sıra Kibriye Güneş, Gülsüm Madi ve Neşe Fellahoğlu yer aldı.



Kamuoyuna ortak açıklamada bulunan her iki kurumun başkanları Ezcan Özsoy ve Pervin Gürler şunları belirtti:Gölet kenarlarını bir nevi mesire ve dinlenme yeri gibi kullanan insanlarımızın çöplerini doğaya gelişigüzel atık olarak bırakmamalarını rica ediyoruz.Uçuşan naylon poşetler, içecek tenekeleri, pet ve cam şişeler göletleri kullanmaya gelen diğer canlılar için tehlike arz etmekte, yangına sebebiyet verme riski oluşturmaktadır. Gözden uzak ve beledi hizmetlerin seyrek verilebildiği bu tür yerlerde halkımızı çöplerini doğaya atmayıp, daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.



