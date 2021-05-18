‘Onur Yürüyüşü’ yapıldı

Lefkoşa’da dün akşam 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla

Onur Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eski Pronto Çemberi'nde saat 18.00 sıralarında toplanan onlarca kişi, ‘Gökkuşağı Zinciri’ oluşturarak meclise yürüdü.



Meclis önünde basın açıklaması yapılırken, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay,HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Saner Manavoğlu, Ayşegül Baybars, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da yürüyüşe destek verdi.

Her yıl kutlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından eşcinselliğin akıl hastalıkları listesinden çıkarılışının yıl dönümü olan 17 Mayıs, 1990'dan itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor. Homofobi ve transfobi, genel olarak, eşcinsellik, biseksüellik ve transseksüellik gibi farklı cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri bulunan insanlara yönelik "olumsuz duygular, tutumlar veya davranışlar" olarak tanımlanıyor.

