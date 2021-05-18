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‘Onur Yürüyüşü’ yapıldı

‘Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’ dolayısıyla Lefkoşa'da ‘Onur Yürüyüşü’ yapıldı

‘Onur Yürüyüşü’ yapıldı
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Lefkoşa’da dün akşam 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla 
Onur Yürüyüşü gerçekleştirildi. 
Eski Pronto Çemberi'nde saat 18.00 sıralarında toplanan onlarca kişi, ‘Gökkuşağı Zinciri’ oluşturarak meclise yürüdü.

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Meclis önünde basın açıklaması yapılırken, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 
HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Saner Manavoğlu, Ayşegül Baybars, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da yürüyüşe destek verdi.

Her yıl kutlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından eşcinselliğin akıl hastalıkları listesinden çıkarılışının yıl dönümü olan 17 Mayıs, 1990'dan itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor. Homofobi ve transfobi, genel olarak, eşcinsellik, biseksüellik ve transseksüellik gibi farklı cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri bulunan insanlara yönelik "olumsuz duygular, tutumlar veya davranışlar" olarak tanımlanıyor. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 10 saat Önce

Trans eşcinsel lgbt hakları engellenemez bravo bravo kendi çocuklarınızı da lezbiyen gay trans olmaya teşvik ediniz kim tutar sizi oglunuz erkek arkadaşıyla akşam yemeğine gelir beraber şişe cevirirsiniz

kırlangıç
kırlangıç - 2 saat Önce

BİR GÜN UMARIM HETEROSEKSUELLER DE YÜRÜR. ONUR, CİNSİYETLE ELDE EDİLMEZ AKIL,ÇALIŞKANLIK,DÜRÜSTLÜK VE ADALET VE MERHAMETLE ELDE EDİLİR.HOMOSEXUEL OLMAK GENETİK Bİ ŞEY AMA SAYGINLIĞINI, DİMDİK DURARAK SEN KORUYACAKSIN CİNSELLİĞİNİNİ SİPER YAPARAK DEĞİL.

kırlangıç
kırlangıç - 41 dakika Önce

İLİMDE ,İRFANDA İLERLE KENDİNİ KANITLA EDEBİNLE SEVGİNLE SEVDİR KENDİNİ Kİ HİÇ BİR YÜRÜYÜŞE GEREK KALMASIN.OLAYI SADECE CİNSEL KİMLİK ÜZERİNDEN YÜRÜTME,YORULUR VE KIRILIRSIN .BEN SENİ ÇOK İYİ ANLIYORUM...

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