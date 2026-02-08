‘Kullanmayın’

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Numil markalı bazı bebek ve çocuk ürünleriyle ilgili geri çağırma uyarısında bulundu.

Geri çağrılan ürünler arasında Nutricia Aptamil Pronutra, Aptamil, Aptamil Islak Mendil, Aptamil Su-luk, Aptamil Unibaby ve Bebelac yer alıyor.

Daireden yapılan açıklamada, firmanın 24 Ocak 2026 tarihinde başlattığı geri çağırma sürecini geniş-lettiği ve geri çağırma kapsamına giren ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştığı bildirildi. Açıklamada, özellikle kod numaralarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, piyasaya sürülmüş ve geri çağırma kapsamına giren ürünlerin vatandaşların elinde bulunması halinde kesinlikle kullanılmaması önemle istendi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geri çağırma sürecinin ana tedarikçi firma ile iş birliği içinde yürütüldü-ğünü, sürecin yakından takip edildiğini ve gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını be-lirtti.

Yetkililer, bu ürünlerin özellikle bebeklerin beslenmesinde kullanıldığı için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Geri çağrılan ürünler

Nutricia Aptamil Pronutra 1 350 gam

Nutricia Aptamil Pronutra 1 800 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 2 350 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 2 800 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 3 350 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 3 800 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 4 350 gam

Nutricia Aptamil Pronutra 4 800 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 5 350 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 5 800 gram

Aptamil 800 + 250 Gr 4 No

Aptamil Pronutra 4 800 + Islak Mendil

Aptamil Pronutra 4 800 + 250 gram

Aptamil Pronutra 4 800 + Suluk

Aptamil Pronutra 5 800 + Unibaby

Aptamil Pronutra 2 800 + 250 gram

Nutricia Aptamil Pronutra 4 1200 Gr (2x600)

Nutricia Aptamil Pronutra 2 1200 Gr (2x600)

Bebelac 1 4x800 gram

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026, 09:49