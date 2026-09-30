Limanda tutuklandı

Suna ERDEN

Pakistan ve Hindistan uyruklu 10 kişiden çalışma izni çıkaracağı vaadiyle toplam 6 bin ABD Doları aldığı iddia edilen 40 yaşındaki S.A. 14 ay sonra ülkeye geri dönünce Girne Limanı’nda tutuklandı.

Zanlı dün sabah “Sahte beyanla para temini” suçundan Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, 2025 yılında ülkeden çıkış yaptığı ve 29 Eylül 2026 tarihinde Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandığı belirtilirken, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis memuru, zanlı S.A.’nın 2025 yılı Mart ayında Lefkoşa’da Pakistan ve Hindistan uyruklu 10 kişiden, çalışma izinlerini yapacağı yönünde sahte beyanda bulunarak toplam 6 bin ABD Doları temin ettiğini söyledi. Polis, yapılan araştırmada parayı alan zanlının Çalışma Dairesine başvuruda bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Olayla ilgili şikayetin 5 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını belirten Saadetoğlu, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Temmuz 2025 tarihinde ülkeden çıkış yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; aranan şahıs ilan edilen zanlının 29 Eylül 2026 tarihinde ülkeye giriş yapmak üzere Girne Limanı’na geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 14 ay sonra ülkeye geri dönen zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Ayrıca zanlının davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışı da engellendi.

