Bir yıl sonra fark edildi

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir şirkette muhasebeci olarak çalışan H.T., iş yerine ait 9 bin Sterlin tutarındaki parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, olayın bir yıl sonra fark edildiği ve şikâyetin yapıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının Ağustos 2025'te Lefkoşa'da faaliyet gösteren şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı dönemde, İskele'de bir müşteriye toplam 17 bin Sterlin değerinde altyapı malzemesi satıldığını söyledi. Polis, satış bedelinin 9 bin Sterlinlik kısmının zanlı tarafından müşteriden tahsil edildiğini ancak söz konusu paranın şirket muhasebesine teslim edilmeyerek tasarrufuna geçirildiğini ve bu şekilde sirkat suçunun işlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Şikâyetin 23 Temmuz 2026 tarihinde polise ulaştığını ifade eden polis memuru; aynı gün H.T.'nin tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada soruşturmayla bağlantılı olduğu belirlenen çeşitli evrakların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru ayrıca, H.T.'nin verdiği ifadenin suçunu kabul eder nitelikte olduğunu; ancak ele geçirilen evrakların incelenmesi, mali kayıtların karşılaştırılması ve meseleyle bağlantılı kişilerden ifade alınması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.