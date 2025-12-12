Cezası ağır oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken hem üzerinde hem de aracında uyuşturucu bulunan 46 yaşındaki H.K(E) hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, uyuşturucu ithal, tasarrufu ve alma suçlarından 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı mahkeme başkanı okudu. Başkan, 3 Mayıs 2025 tarihinde sanığın Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi. Başkan, aynı gün saat 15.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde bir ekip tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan sanığın üzerinde yapılan kontrolde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Başkan, sanığın kullanımımdaki araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri, 72 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. Başkan, aracın el freni orta bölümü ile şoför koltuğu altında ise toplam 6 gram kokain bulunduğunu söyledi. Başkan, yapılan soruşturmada sanığın Güney Kıbrıs’ta Yakup isimli bir şahıstan uyuşturucuları aldığını, bir miktar içtiğini, geriye kalan kısmının güneydeki şahsın yönlendirmesiyle kuzeyde bazı noktalara bırakmak üzere ithal ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Ağır ceza heyeti başkanı, sanığın ifadesinde kullanıcı olduğunu, içimliğini temin etmek için ithal suçunu işlediğini söylediğini aktardı. Mahkeme Başkanı, sanığı “80 gram kokain alma, 77 gram kokain ithal etme, 28 gram hintkeneviri alma, tasarrufu ve ithal” suçlarından suçu bulup mahkum edildiğini belirtti.

Uyuşturucuya erişmek kolay oldu

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de erişiminin kolaylaştığını belirten Başkan, özellikle gençler için tehlikeli olan bu tür suçlara ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanığın kurye rolünde olduğunu, içimliğini temin etmek için bu suçları işlediğini kaydeden Başkan, kullanıcı olan kişilerin yüksek miktarlarda uyuşturucu ithal etmek için bunu bahane olarak kullanamayacağını kaydetti.

Başkan, sanığa ceza takdir ederken tüm olguları değerlendirdiklerini, en tehlikeli türlerden biri olan kokain ithal etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanığın davalarını kabul etmesini, ilk adan polise yardımcı olmasını ve sabıkası bulunmayışını ise lehine değerlendirdiklerini belirterek, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

