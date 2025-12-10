Meclis’in işleyişi aksıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürerken, yasa gücünde kararnameler gündemin ön sırasına taşındı.

Komitede 386, Genel Kurul’da ise 429 yasa gücünde kararname bulunduğu belirtilerek, bu sayının Meclis’in işleyişini aksattığı ve yasama yetkisinin etkisizleştirildiği eleştirileri dile getirildi. Milletvekilleri, 90 gün içinde yasalaşması gereken kararnamelerin süresi dolmasına rağmen işlem görmediğini belirterek, bunun “Meclis’in en büyük sorunlarından biri” haline geldiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Onaya ve bilgiye sunuşların ardından Cumhuriyet Meclisi'nin 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alınmaya başlandı.

Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe hükümetin yasamaya saygı göstermeyerek, yasa gücünde kararnamelerle ülke yönettiğini söyledi.

Özdenefe, “10 adam oturup ülkeyi nasıl yöneteceğine karar veriyor herkesin iradesini paypass ediyor” dedi.

Ekonomi Maliye ve Bütçe komitesinde 386 yasa gücünde kararname olduğuna işaret eden Özdenefe, bu kararnamelerin 90 günde yasal hale getirilebilecek şekilde hazırlandığını ancak üzerinde çalışılmayanların yok olduğunu söyledi.

Özdenefe, bu iktidar yapısı yüzünden Meclis'in işlevselliğini yitirdiğini vurgulayarak, halkın en az güvendiği kurumlardan birinin Cumhuriyet Meclisi haline geldiğini kaydetti.

Askerlikle ilgili hazırlanan yasa gücünde kararnamenin de 90 günde geçerliliğini yitirdiğini ve farklı kaoslara sebep olduğunu hatırlatan Özdenefe, “Yasa yapmıyorsunuz yaptırmıyorsunuz, herkesi perişan ediyorsunuz” dedi.

Şahali: 429 kararname mecliste bekliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali yasa gücünde kararnamelerin de Meclis üzerinde yarattığı sıkıntılara dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 429 kararnamenin yasalaşmak için Meclis’te beklediğini kaydetti. Şahali, bu kararnamelerin 166 tanesinin Başbakan Üstel’in hükümetinde, 100’ünün ise Meclis’in açık olduğu dönemde alındığını söyledi.

Yasa gücünde kararnamelerin 90 gün içerisinde yasalaşması gerektiğini ifade eden Şahali, bu kararnamelerin “Meclis’in ayıbı” olmasından çıkarılması gerektiğini söyledi; yeniden listeyi Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına ileteceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, konuyla ilgili çalışacağını dile getirdi.

Baybars: Meclis açıkken, yürütme sürekli meclis gibi davranma hakkını neden kendinde görüyor?

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da Meclis’in saygınlığı kapsamında yasa gücünde kararnamelere eleştirilerde bulundu. Baybars, kuvvetler ayrılığına dikkat çekti. “Meclis açıkken, yürütme sürekli meclis gibi davranma hakkını neden kendinde görüyor?” diye soran Baybars, demokrasilerde bunun bir “yetki gaspı” olduğunu savundu.

Baybars, Meclis’te temel sorunun bütçedeki rakamlar değil, anayasal düzenin ruhuna, kuvvetler ayrılığına ve hukuk devleti ilkesine sürekli zarar verilmesi olduğunu ifade etti.

Berova: Çalışmalar yürütülüyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, milletvekillerin ardından söz alarak eleştirilere yanıt verdi.

Yasa gücünde kararnamelere ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Berova, bu kararnamelerin kaldırılmasıyla ortaya çıkacak sorunların olduğuna da dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi’nin 843 milyon 504 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İncirli afet koşullarına rağmen Meclis çalışmalarının sürdürülmesini eleştirdi

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan afet koşullarına rağmen Meclis çalışmalarının sürdürülmesini eleştirdi. Vatandaşların ağır mağduriyet yaşadığı bir dönemde hükümetin ısrarla Genel Kurul’u toplamasını anlamlandıramadığını belirten İncirli, “Samimiyetle, sizin burada ne işiniz var diye sormak istiyorum” dedi.

Vergi affı yapılmayacak

Daha sonra Başbakanlık bütçesi ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, yasa gücünde kararname ile bir stok affı çalışması olduğunu savunarak, bunun yapılmaması uyarısında bulundu ve yargı sürecinin maliyetine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, oturduğu yerden söz alarak, stok affına ilişkin başlayan bir çalışma olmadığını, vergi affının ise yapılmayacağını belirtti.

Devrim Barçın, kamu çalışanlarının sıkı denetlenmesine yönelik Başbakanlık genelgesine işaret ederek, bu denetimlerin sonuçlarının paylaşılmasını istedi.

Bakanlar eleştirileri yanıtladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak, muhalefet milletvekillerinin eleştirileri ve sorularını yanıtladı.

CTP dönemindeki bütçelerden bahseden Amcaoğlu, Başbakanlığın faaliyet raporu olmamasına yönelik eleştirileri haklı bulduğunu ifade etti.

Kablo ile elektrik konusunda fizibilitenin bittiğini kaydeden Amcaoğlu, bu projeyle birlikte ülkenin kendi enerjisini kendisinin karşılayabileceği bir sisteme kavuşmuş olacağını belirtti.

“Hükümetin milletvekili ve bakanlarının Başbakanın sözüne güvenmediği” eleştirisine tepki gösteren Amcaoğlu, böyle bir şey olmadığını ve bunu bir CTP milletvekilinin dile getirmesini de doğru bulmadığını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, eleştiri yapan ve katkı koyan milletvekillerine teşekkür etti.

Başbakanı istifaya davet edenleri kınayan Berova, MİK ve ihaleler hakkında ortaya konan iddialara değindi.

MİK Başkanını atama yetkisinin Maliye Bakanına ait olduğunu belirten Berova, Maliye Bakanı’nın MİK başkanı ve üyelerini üç yıl boyunca görevden almasının yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

MİK’in teşkilat yapısına kavuşturulabilmesi amacıyla teşkilat yasasının yazılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Berova, bu çalışmaların son aşamaya geldiğini aktardı.

Konuşmaların ardından 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Sonrasında idari ve koordinasyon yönünden Başbakanlığa Bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu çerçevede ilk olarak 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) bütçesi ele alınmaya başlandı.

Meclis çalışmaları geç saatlere kadar sürdü.