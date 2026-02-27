Mutlu döndü

Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile görüşen, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Başbakan Ünal Üstel, stratejik iş birliği, iki devlet arasındaki sarsılmaz kardeşlik hukuku ve KKTC’nin geleceğe yönelik vizyon projelerinin ele alındığını açıkladı. Üstel “Bu güçlü bağları zedelemeye dönük hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Ankara’da görüşme yaptığı saatlerde sosyal medyada rüşvet iddiasında bulunulan bir ses kaydının servis edilmesine sert tepki gösteren Başbakan Üstel “Şahsımı hedef alan sözde ses kaydı tamamen asılsız, mesnetsiz ve kurgusaldır. Bu operasyon basit bir karalama girişimi değil, planlı bir siyasi saldırıdır” diyerek tüm hukuki adımların atılacağını duyurdu.

Görüşme samimi ve yapıcı geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Başbakan Üstel, "Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, her iki görüşmenin de son derece samimi, yapıcı ve karşılıklı güven temelinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin finansal bir çerçevenin çok ötesinde, Kıbrıs Türk halkı açısından yaşamsal bir nitelik taşıdığını vurgulayan Üstel, “Bu ilişki karşılıklı sevgiye, saygıya ve ortak tarih bilincine dayanmaktadır. Bu güçlü bağları zedelemeye dönük hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır.” dedi.

Başbakan Üstel, iki ülke arasındaki iş birliğinin güvenlikten altyapıya, ekonomiden dijital dönüşüme kadar her alanda artarak devam edeceğini belirterek, “Anavatan Türkiye ile omuz omuza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü bir geleceğe taşımakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Planlı bir siyasi saldırı

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, kamuoyuna servis edilen ve şahsını hedef alan sözde ses kaydının tamamen “asılsız, mesnetsiz ve kurgusal” olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, devlet sorumluluğuyla görev yapan hiç kimsenin, masa başında üretilmiş bu tip senaryolar karşısında geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Biz de atmayız. Bu tür provokasyonlar karşısında sessiz kalmayacağız ve hukukun gereğini yapacağız” dedi.

Bu girişimin zamanlamasının da manidar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretlerinin hemen öncesinde servis edilmesinin tesadüf olmadığını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Amaç, anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü ve stratejik ilişkileri gölgelemek, devletlerimiz arasındaki sarsılmaz bağı tartışmaya açmaktır. Ancak herkes bilmelidir ki bu millet, bu tür kirli oyunlara ne dün teslim oldu ne de bugün olacaktır.”

“Şunun altını özellikle çizmek isterim: İddia edildiği gibi 10 yıl önce de olsa, 30 yıl önce de olsa hayatımın hiçbir döneminde kirli bir pazarlığın, karanlık bir ilişkinin ya da şahsi menfaat temelli bir girişimin parçası olmadım, olmayacağım” vurgusu yapan Üstel, kamu görevini her zaman şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yürüttüğünü kaydetti.

Söz konusu kaydı kasten üreten, yayan veya bu organizasyona herhangi bir şekilde katkı sunan kişiler hakkında gerekli tüm hukuki adımların ivedilikle atılacağını açıklayan Başbakan Üstel, “Resmi suç duyuruları yapılacak, süreç titizlikle takip edilecektir. Polis teşkilatımıza ve yargı mercilerimize güvenim tamdır. Gerçek en kısa sürede bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır” dedi.

Hiçbir karanlık senaryo halkımızın ferasetini gölgeleyemez

Başbakan Üstel açıklamasında, “Bu saldırı yalnızca şahsıma yönelmiş değildir. Bu, milletimizin iradesine, devletimizin itibarına ve siyasetin saygınlığına yöneltilmiş bir gölge düşürme çabasıdır. Ancak hiçbir montaj, hiçbir algı operasyonu ve hiçbir karanlık senaryo halkımızın ferasetini gölgeleyemez” ifadelerini kullandı.