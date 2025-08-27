Namaza gitmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Erdem Akkaya isimli zanlı, bir karavandan 4 bin TL değerindeki waffle makinesini çaldı. Zanlı, kısa süre sonra aynı karavana yeniden girince karavan sahibi tarafından fark edilip yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı tutukladı. Mahkemede ise zanlı, ilginç bir savunma yaparak “Buraya sadece namaz kılmaya gelmiştim” dedi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin; 25 Ağustos’ta müşteki E.Ç.’nin, Lions Garden isimli işletme önünde bulunan karavandan waffle makinesinin çalındığını belirterek Adli Şube’ye ifade verdiğini anlattı. Polis, 26 Ağustos’ta saat 01.00 sıralarında ise zanlının tekrar aynı karavana girdiğini ve müştekinin polisi arayarak durumu bildirdiğini kaydetti. Polis, olay yerine gidildiğinde zanlının karavan içerisinde kıskıvrak yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının ülkede kalacak herhangi bir yerinin bulunmadığını tespit ettiklerini, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep ettiklerini belirtti. Zanlı, mahkemede kendini savunarak hırsızlık yapmadığını ve karavana sadece yatsı namazını kılmak için gittiğini söyledi. Mahkeme; tüm olgular ve polisin talebi doğrultusunda zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

