Tuğba kimin kurbanı?

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu haplarla yakalanan Tuğba Aslan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk emri verildi. Duruşmada zanlının valizinde ele geçirilen 118 adet hapın analize gönderildiği ancak sonucun henüz çıkmadığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 22 Ağustos 2025 tarihinde giden yolcu salonunda yapılan kontrolde tespit edildiğini belirtti. Polis, Kale 8 olarak bilinen kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçen zanlının valizinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu söyledi.

Polis, orta boy valizdeki gözlük kutusu içinde bir metal öğütücü ile bir şeffaf tüp, ayrıca kol çantasında ise bir plastik kutu içerisinde 99 adet kırmızı, 14 adet pembe ve 5 adet beyaz hap ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının 19 Ağustos’ta turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin laboratuvar analizine gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirterek, 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; talebi değerlendirerek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

