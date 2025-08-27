Paniğe yol açtı

Abdullah SUİÇMEZ

Rum polisi Güney Kıbrıs’a geçişlerde KKTC kimlik kartı yerine Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin kullanmasını istiyor. Cyprus Mail gazetesine açıklama yapan Rum polis sözcüsü, KKTC kimlik kartlarının sistemde okunamadığını iddia ederek, geçiş yapanların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği kullanmasını istedi.

Halkın partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ledra Palace barikatından geçiş yaparak KKTC kimliğine yönelik tavrı yerinde tespit ettiğini açıkladı.

Rum polisinin yeni uygulamasına rağmen karşılıklı geçişlerde yoğunluk devam ediyor. Özellikle kuzeyden güneye geçişlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Uzun süre beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu sorunu çözmenin liderlerin görevi olduğunu belirterek, en kısa sürede yeni kapıların açılmasını istiyor.

Rum polisine göre yeni bir uygulama değil

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, KKTC kimliğiyle geçişlerde elektronik tarama mümkün olmadığından kayıtların elle yapılmasının gecikmelere yol açtığını ancak KKTC vatandaşlarına yönelik yeni bir uygulama başlatılmadığını açıkladı.

Cyprus Mail'in haberine göre, KKTC kimlik kartlarıyla sınır kapılarından geçişlerin yasaklandığı yönündeki iddialar hakkında gazeteye açıklama yapan Rum Polis Sözcüsü, geçiş noktalarına ilişkin kurallarda herhangi bir değişikliğin yapılmadığını belirtti.

Polis sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, KKTC kimlik kartları da dahil olmak üzere geçişlerde kullanılan belgelerin mevcut kurallar kapsamında geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

Geçişlerle ilgili tek değişikliğin, KKTC kimlik kartlarındaki bilgilerin elle kaydedilmesi olduğu bilgisini veren polis, zaman zaman yaşanan gecikmelerin de bundan kaynaklandığını ifade etti. Polis, GKRY ve Avrupa Birliği kimlik kartları elektronik olarak taranabildiğinden onların geçişinde herhangi bir gecikme yaşanmadığını belirtti.

Hristodulidis: Herhangi bir değişiklik yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, sınır kapılarında yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti” veya AB kimlik kartlarıyla geçişe izin verildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Cyprus Mail'e konuşan Hristodulidis, geçiş noktalarıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, geçişlerin normal şekilde devam edeceğini söyledi.

Özersay yeni uygulamayı test etti

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ledra Palace geçiş noktasına giderek KKTC kimlikleriyle ilgili yeni uygulamayı yerinde test ettiğini açıkladı. Özersay, Rum polisinin açıklamalarına rağmen bizzat geçiş noktasına giderek KKTC kimliğini görevliye verdiğini ve ardından bilgisayarda kontrol yapıldığını belirtti.

Özersay, görevlinin kendisinden Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini de talep ettiğini aktardı. Kendisi, “İlk verdiğim (KKTC) kimlikle geçemiyor muyum?” diye sorduğunda, görevlinin “Geçebilirsiniz ama güneyden başka belgeniz varsa onu isteyeceğiz” yanıtını verdiğini ifade etti. Sadece KKTC kimliği olanların ise, kimliği bırakıp güneye geçerek oradan kimlik almak için başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.

“Bu yeni uygulamadır”

Yeni uygulamanın güvenlik gerekçesiyle yürürlüğe konduğunu söyleyen Özersay, “Dün (önceki gün) bize bildirildi, bu yeni uygulamadır. Güneyden kimliğiniz varsa onu göstermek zorundasınız” dedi. Ancak karma evliliklerdeki eşlerin ve çocukların durumuna ilişkin detayların henüz netleşmediğini vurgulayan Özersay, “Ama net olan bir şey var: yeni bir uygulama var ve bunun bir an önce netleşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Liderden çözüm bekleniyor

Sınır kapılarında uzun süre bekleyen sürücüler ise bu sorunu çözmenin liderlerin görevi olduğunu belirterek, en kısa sürede yeni kapıların açılmasını istiyor.

Ne dediler…?

Cengiz Boğa

“Almanya’dan tatil için geldik, bizi 3 kere gümrüğe gönderdiler, 6 günümüz yollarda geçti. 15 bin TL’den fazla evrak parası harcadık. Gazimağusa’dan güneye geçemedik, belki Metehan’dan geçeriz. Yaşadıklarımızdan sonra tövbe bir daha Kuzey Kıbrıs’a gelmeyeceğiz.”

Ahmet Bardak

“Birileri işi yokuşa sürüyor ama tüm ekonomi güneye akıyor. Kuzeyde benzin dışında ucuz bir şey kalmadı. Güneyde birçok şey ucuzdur. İnsanlar artık güneyi tercih ediyor. “

Mahmut Odacı

“Hem bizin hem de Rumlar için geçişler işkence oldu. 30 dakikada 200 metre yol gidemedik, tek çözümü var daha fazla sınır kapısı açılmasıdır. Bu çağda gerici değil, ilerici adımlar atılmalı.”

Yangı Karadağlı

“Lefkoşa’da kapı sayısı çoğalmazsa bu çile sürecek.”

Aliye Öznergiz

“Tam 50 dakikadır bu sıcakta bekliyorum. Üstelik aracımın kliması bozuldu ve çok zorluk çekiyorum. Lefkoşa’da bir kapı daha açılsa sorun çözülecek. Her geçiş yaptığımda sorun yaşıyorum.”

Verda Tunçbilek

“40 dakikadır bekliyoruz. Kapıların çoğaltılması hatta geçişlerin kontrolsüz olması da bir seçenek. 3 gündür gidip geliyorum ve zorluk çekiyorum.”

Midya Vedat

“Güneye çocuğa okul forması almaya gidiyorum, çünkü daha ucuz ama uzun süredir bekliyorum. Lefkoşa’da bir kapı daha açsınlar. Okullar açılınca trafik daha da sıkışık olacak, o nedenle çözüm bulmalılar.”

Şenol Özer

“Güneye geçene kadar bir saati geçiyor. Çağlayan’da bir kapı vardı, onu yeniden aça bilirler.

Bir-iki kapı açılsa eziyet olmayacak. Ancak bizde mi yoksa güneyde mi sıkıntı bilemiyorum.”

Şan Gülhanlar

“Her gün güneye geçiyorum, çünkü orada çalışıyorum ve her gün işkence yaşıyorum. Daha fazla kapı açılmalıdır. Yıllardır söylüyoruz ama sesimizi duyan yok.”