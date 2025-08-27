Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından aracında yapılan aramada satışa hazır 13 paket halinde yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan

Leonard Chukwuemeka yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, detayları aktararak, tutuklu yargı talep etti.

Polis, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin, zanlı Leonard Chukwuemeka’nın kullanımında bulunan ME 401 plakalı aracı şüpheli görerek durdurduğunu anlattı.

Araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı 13 paket halinde yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, zanlının suçüstü yakalanarak tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru; akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde daha ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, kâğıt parçalarının üzerinde parmak izi incelemesi başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.