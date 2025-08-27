Önce eğitim verilecek

Polis Genel Müdürlüğü, yoğun ilgi gören “Gönüllü Trafik Denetçiliği” uygulaması çerçevesinde eğitim alacak gönüllülerin 15 Eylül’de polisle iş birliği yaparak çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Açıklamada, taleplerin, başvuru süresi tamamlandıktan sonra değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Gönüllü Trafik Denetçisi olmaya uygun görülen şahıslara 6 ve 13 Eylül tarihlerinde 9.00-17.00 saatleri arasında, Polis Okulu Müdürlüğü’nde bilgilendirme eğitimi verilecek.

Eğitimde “Temel Trafik Bilgisi, Denetim Yapılacak Trafik Suçları, Temel İnsan Hakları, Hukuk Sistemi, Ceza Yasası, Şahadet Yasası ve Özel Hayatın Gizliliği” konu başlıklarında bilgiler aktarılacak.

Gönüllü Trafik Denetçileri 15 Eylül 2025 tarihinde polisle iş birliği yapmaya başlayacak.

Başvuruların, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden (www.polis.gov.ct.tr) veya İlçe Polis Müdürlükleri’nden temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerlerle birlikte cuma gününe kadar İlçe Polis Müdürlükleri’ne şahsen yapılması gerekiyor.

Başvuru formu https://polis.gov.ct.tr/website/Release/DownloadFile/91 linkinden temin edilebilir.



Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025, 09:48