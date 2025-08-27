İhbar üzerine tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Sudanlı Yuosef Jiblin, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ülkeye 2012 yılında geldiği, 6 yıl kaçak yaşadıktan sonra okula kayıt yaptırdığı, ancak bir sene süren yasal durumunun uzun sürmediği belirtildi. Zanlının okul kaydının 2019’da bittiği ve 6 yıldır ülkede kaçak kaldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Gönyeli’de zabıta ekiplerinin devriyesi sırasında tespit edildiğini belirtti. Polis; Gönyeli Camii avlusunda şüpheli hareketlerde bulunan zanlının zabıta tarafından durdurularak polis ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Ekim 2012’de KKTC’ye giriş yaptığını, o tarihten sonra ülkeden hiç çıkış yapmadığını açıkladı.

Polis, zanlının 2018-2019 döneminde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde öğrenci kaydının bulunduğunu; 29 Kasım 2019’dan bu yana ise toplam 2 bin 156 gündür izinsiz olarak ülkede ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini belirterek ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

