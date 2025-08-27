Gramı bin lira

Suna ERDEN

Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Zula Operas-yonu” kapsamında Ersan Tarım’ın ikametgahında arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ara-mada, zanlının tasarrufunda 250 gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile MDMA içerdiğine inanılan toplam 447 adet hap bulundu. Ayrıca üzerin-de uyuşturucu madde kalıntısı olduğu tespit edilen bir hassas terazi ve üç adet sigara izmariti emare olarak alındı. Ersan Tarım tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek arama yapıl-dığını belirtti.

Polis, aramada zanlının tasarrufunda 250 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 447 adet MDMA türü hap bulunduğunu ve bunların emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının tutuk-landığını ve soruşturmanın başlatıldığını belirterek, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir kısmını telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini; KKTC’de bir ko-numdan aldığını ve uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 500 doları aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 Euro karşılığında uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru; zanlının hapları tanesi 500, sentetik cannabionidi ise gramı bin liradan satacağını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini; ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.