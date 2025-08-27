9 günde yargı

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda görevli polis memurunu boğazından sıkıp darp eden, güvenlik görevlisi ve yolcu hizmetleri personeline saldıran, sarhoş halde çevreye rahatsızlık veren Emre Çamlar yeniden mahke-meye çıkarıldı. Zanlı 9 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, olgular yeniden aktarıldı.

Polis memuru; olayın 21 Ağustos 2025 saat 05.00 sıralarında havalimanının giden yolcu bölümünde, 106 numaralı çıkış kapısında meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlının 71 miligram alkol tesiri altınday-ken, arkadaşının adına kiralanan ZRR 739 plakalı aracın anahtarını teslim etmediği için kendisine izahat isteyen polis memuru Ş.Y.’nin boğazını sıkarak darp ettiğini ve görevinden men ettiğini belirtti.

Zanlının, makul mazereti olmaksızın el ve kollarını sallayarak uygunsuz tavırlarda bulunduğunu; yük-sek sesle çevreyi rahatsız ettiğini söyleyen polis, “Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum, kimse beni uçaktan indiremez” şeklinde bağırdığını kaydetti.

Polis, zanlının daha sonra havalimanı güvenlik görevlisi C.A.H.’nin omzuna vurduğunu, yolcu hizmetle-rinde çalışan A.G.’yi de iterek darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını; yapılan soruşturmada ZRR 739 plakalı aracın kazalı olduğunun öğrenildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının adına sözleşmesi bulunmadığı halde ZRR 739 plakalı kiralık aracı alkollü kullandığını ve Ercan Havalimanı’nda bulunan otoparka ait 2 adet bariyere vurduktan sonra aracı kiralık araba şirketine teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta 35 bin TL ve otoparkta bin 650 dolar hasar meydana gel-diğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkeye bir haftalığına tatil için turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 9 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.