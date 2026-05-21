NET Holding’den “Merit” Markası İçin Hukuki Zafer

NET Holding, yasa dışı bahis reklamlarıyla ilişkilendirilen “Merit” markasının izinsiz kullanımına karşı açtığı davada önemli bir sonuç elde etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Adana Demirspor – Galatasaray karşılaşmasında stat reklam panolarında yayınlanan “meritking.news” içerikli yasa dışı bahis reklamları nedeniyle açılan davada sanığa 1 yıl hapis cezası verildiği duyuruldu.

31 Ağustos 2024 tarihinde oynanan karşılaşmada, “Merit” markasının yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilerek istismar edildiğini belirten NET Holding, süreci yargıya taşıdı. Mahkeme ise marka hakkına tecavüz suçundan sanığın cezalandırılmasına hükmetti.

Şirket açıklamasında, Türk adaletine teşekkür edilerek şu mesaj verildi:

“Markamızın yasa dışı organizasyonlarca lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası tüm platformlarda hukuki takibimiz tavizsiz sürecektir.”

NET Holding, markanın itibarını korumak adına hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Açıklama, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

