Sürücü sorgulanıyor

Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yaklaşık 2 gram hintkeneviri, uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli emareler ile yeşil reçeteye tabi 28 hap ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan 22 yaşındaki zanlı İ.M., "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.40 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi sırasında zanlının kullanımındaki aracın kontrol edildiğini söyledi. Polis, araç içerisinde orta konsol üzerinde bulunan siyah renk el çantası içerisindeki Golden Virginia marka tütün paketi içinde, iki siyah poşete sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Polis memuru, ayrıca içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan poşet, bir adet cam pipo, bir adet tahta vidası, satışı yeşil reçeteye tabi 28 adet hap ile öğütücünün emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, kendisinden izahat istendiğinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirerek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.