Ortaokul ve liselerde de ders zili çaldı

Anasınıfı ile ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim başladı.

Yeni tip Coronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 10 Mart’tan sonra ortaokul ve liselerde ilk ders zili aylardan sonra dün yeniden çaldı.

KKTC’de ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 22 bin 333 öğrenci maske-mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle ilköğretimde olduğu gibi orta eğitimde de dönüşümlü eğitim modeli uygulanacak.

Orta eğitimdeki öğrencilere yüz yüze eğitimin yanı sıra “moodle” üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi de verilmeye devam edilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle dün saat 08.00’de Polat Paşa Lisesi’ni ziyaret etti.



Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Çavuşoğlu, uzun zamandır beklenen ders zilini çalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mutluluğu paylaşmak adına Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ettiğini söyledi.Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de Coronavirüse karşı mücadele gösterildiğini kaydeden Çavuşoğlu, süreç içerisinde “Önce yaşam hakkı, sonra eğitim hakkı” dediklerini ve bu nedenle uzun bir zamandır fiziki olarak bir araya gelemediklerini belirtti.

Kurallara uyalım

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini ve yaşanabilecek ders kayıplarını gidermek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, öğretmenlerin süreç içerisinde üstlendiklerin görevlerle çok büyük başarılara imza attıklarına şahit olduklarını dile getirdi.

Okul öncesi ve ilkokulların ardından dönüşümlü olarak ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başladıklarını belirten Çavuşoğlu, süreç içerisinde yaşanan ders kayıplarını hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin özverili ve motive çalışmalarıyla en kısa sürede gidereceklerine inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Bir arada bulunabilmemizin ve yüz yüze eğitim alabilmemizin anahtarı sosyal mesafe, maske ve sürekli hijyenimizi korumaktır” dedi.

Konuşmasının ardından sınıfları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.