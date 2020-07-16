Polisi görünce uyuşturucuyu yere attı, tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, Müftü Hilmi Sokak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen H.T.(E-27), polislerin kendisine yaklaştığını görmesi üzerine polisten koşarak kaçtığı sırada tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 4 gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, yere attığı tespit edildi. H.T. tutuklandı.

Girne’de ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.T. (E-34), tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada tespit edildi.

Söz konusu şahıs tutuklanırken, ikametgâhında yapılan aramada ise yatak üzerinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir pipet ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dörtyol’da bir başka olay

Dörtyol’da polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, M.K.’nin (E-22) kullanımındaki araç kontrol maksatlı durdurduğu sırada, M.K’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoit türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan H.A.(E-22), R.Ç.(E-27) ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen T.Ş.(E-24) tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 16:11