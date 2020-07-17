Normalleşmede ilk defile 

Abiye ve gelinlik tasarımında 12 yıllık deneyime sahip olan Tuba Karaca, günlük şık kıyafetlerden oluşan, “Tuba Karaca 2020 İlkbahar ve Yaz Koleksiyonu’nu” geçtiğimiz Salı günü Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirdiği defile ile tanıttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, moda sektörünü de yakından etkiledi. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte moda sektörü de hareketlenmeye başladı. Normalleşme sonrası düzenlenen ilk defileye, abiye ve gelinlik tasarımında 12 yıllık deneyime sahip olan Tuba Karaca imza attı. Günlük koleksiyonu ile modaseverlerin karşısına çıkan Tuba Karaca, tasarımlarıyla göz kamaştırdı. Farklı tarzı ile büyük beğeni toplayan modacının zarafeti ve şıklığı ön plana çıkardığı yeni günlük şık kıyafet koleksiyonu uzun süredir merakla bekleniyordu. Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ve 43 parçalık koleksiyonun tanıtıldığı defileye iş, sanat, spor ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Defilede, Asil Çağıl koreografisiyle podyuma çıkan Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Zeliha Çal, Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar, Gamze Balım ve Derya Ekşioğlu’nun da aralarında yer aldığı ünlü modeller, ilgiyle izlendi. Açık alanda yapılan defilede konuklar, sosyal mesafeye dikkat edilerek yerleştirilen masalarda ağırlandı.