Hükümet krizi kapıda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, İmar Planı konusunu değerlendirerek, “Halkın Partisi’nin ‘hazırlanan İmar Planı’nın noktasına virgülüne dokundurmayız’ demesi halinde Ulusal Birlik Partisi plana evet demeyecek. Böylesi bir durumda ortaya bir hükümet krizinin çıkması muhtemel” dedi.

Yapılan açıklamaya göre Ersan Saner dün katıldığı televizyon programında, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili soruları yanıtladı.

Saner, bir krizin ve hükümetin bozulup bozulmaması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya karşılık şunları söyledi:

“Devleti idare eden hükümetler bozulmayı değil hizmeti hedeflerler. Biz UBP olarak 40 yıldır devleti idare ediyoruz ve emirnamelere inanmadığımızı söylüyoruz. Bir hükümet krizi çıkacağına ben inanmıyorum. Ancak böyle bir kriz nasıl çıkar? Eğer Halkın Partisi ‘imar planının noktasına virgülüne dokundurmayız’ noktasında ise bu plan UBP tarafından kabul edilmez. O zaman kriz çıkar siyaseten gerekli çareleri düşünülür.”