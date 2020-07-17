Bartu Bektaş’ın ilk kişisel sergisi'ne üst düzey katılım

Bartu Bektaş’ın “Extemporary” adlı ilk kişisel sergisi önceki gün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergi, bugün 10.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.00 saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Yapılan açıklamaya göre Türkçede üstünde çok düşünülmemiş, planlanmamış anlamına gelen “Extemporary” adlı serginin açılışına, Başbakan Ersin Tatar, bölge milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, toplumların yaşantısında çok değişik kesitlerin olduğunu ve bu kesitlerin başında da; üretim yapabilmek ve sanatçı olarak içinde yaşadığı olayları doğru yorumlayarak bunları resim- heykel-müzik vb. sanatsal faaliyetlere yansıtabilmek olduğunu belirtti. Güngördü, sanatın toplum yaşamında önemli olduğunu da kaydetti.