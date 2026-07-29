Polisi kandıramadı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'nde yapılan pasaport kontrolünde muafiyet izni mühründeki tarihin değiştirildiği tespit edilen Pakistan uyruklu S.I., “sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve KKTC'de ikamet izinsiz kalma” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, yargılanıncaya kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için gelen zanlının Pakistan pasaportunda yapılan kontrolde, muafiyet izni mühründeki tarihin sahte olarak değiştirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, pasaportta 16 Ağustos 2024 olması gereken tarihin silinerek 16 Ağustos 2025 olarak değiştirildiğini, zanlının da sahtelediği pasaportu görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 710 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini ifade eden polis, suçüstü tutuklanan zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Polis, zanlıdan alınan el yazısı ve imza örneklerinin Polis Genel Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanlığı'na gönderildiğini, cep telefonunun ise incelenmek üzere PGM Data Şubesi'ne teslim edildiğini ve inceleme sonucunun beklendiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; S.I.'nin yargılanıncaya kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

