‘Radar sistemi yok’

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Kıbrıs’ın da bulunduğunu belirtti. Güneş, bölgede önümüzdeki yıllarda kısa süreli, şiddetli gök gürültülü yağışların daha sık görülebileceğini ve bunun şehir sellerini artırabileceğini ifade etti.

Güneş, iklim değişikliğiyle bağlantılı şiddetli hava olaylarını erken uyarı sistemiyle takip etmede önemli olan meteoroloji radarı eksikliğinin giderilmesi için 2024 yılında çalışmaların başlatıldığını, ancak bütçe sıkıntıları nedeniyle sistemin bu yıl hayata geçirilemediğini kaydetti.

Daire, sıcaklık ve yağışlarla ilgili son verileri paylaşırken, ileriki aylar için tahminlerde bulundu. Güneş, toz taşınımı, kuraklık ve iklim değişikliğinin Kıbrıs üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. 2025 Şubat ayında KKTC’de, son 50 yılın en düşük sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Güneş, genel olarak kurak bir yıl geçirildiğini ifade etti. Kasım ayı yağış verilerinin henüz hesaplanmadığını, Aralık ayında fazla yağış olması halinde yıllık ortalamanın yükselebileceğini, ancak bunun kuraklık yaşanmadığı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Güneş, son yıllarda yağışların aşırı derecede azaldığını söylemenin doğru olmayacağını, ancak iklim değişikliğiyle birlikte yağış şiddetlerinde, sürelerinde ve etkilediği alanlarda değişim gözlemlendiğini vurguladı. Eskiden bir ayda kaydedilen yağışların artık bir haftada veya bir günde görülmeye başladığını, bu yağışların yeraltı su kaynaklarına katkı sağlamadığını, adanın bazı bölgelerinde aşırı yağış ve sel yaşanırken diğer bölgelerde kuraklık görüldüğünü ifade etti.

Hava olaylarının sayı ve şiddeti artacak

Meteoroloji kayıtlarına göre kısa süreli şiddetli yağışların ve şehir sellerinin önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanabileceği, kuraklık, sıcak hava dalgaları, toz taşınımı ve hortum gibi hava olaylarının sayı ve şiddetinin artabileceği bildirildi.

Güneş, radar teknolojisinin meteoroloji alanında artık olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu belirterek, aşırı hava olaylarının önceden ihbar edilebilmesi için bu sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’de 19, Güney Kıbrıs’ta 2 adet radar bulunduğunu, bu yıl sayının artırıldığını kaydeden Güneş, iklim değişikliğiyle mücadelede ilgili tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin ve bunun devlet politikası haline gelmesinin gerekliliğini vurguladı.



