Raporlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de kiraladığı apartman dairesinde 21 yaşındaki kızına 4 ay süreyle tecavüz etmekle suçlanan O.Ç.(E-49) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, beklenmekte olan birçok raporun olduğu bildirildi ve toplamda 18 yazılı ifade temin edildiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Deniz Satılmış; zanlının, 18 Ekim 2025 tarihinde, araç içerisinde, öz kızını tehdit ettiğini, ciddi şekilde darp ettikten sonra da cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ilgili tarihten 4 Şubat 2026 tarihine kadar müştekiye aynı şekilde defalarca tecavüz ettiğini aktardı. Polis memuru; 5 Şubat’ta, müştekinin erkek arkadaşı olduğu bilgisini alan zanlının, genç kadına yine araç içerisinde, “sadece benimle olacaksın” dediğini ve ciddi şekilde darp ettikten sonra cep telefonunu gasp ettiğini açıkladı.

Zanlının, 6 Şubat’ta, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı esnada yakalandığını ve 2 kez mahkemeye çıkarılarak hakkında 11 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, toplamda 18 ifade temin ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü ve tahkikatın seyrini değiştirebilecek bir çok raporun beklendiğini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.