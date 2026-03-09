Sağlıklı ve ucuz

Hamit ER

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı meyve ve sebzelerin fiyatı pahalı olsa da sağlıklı, besleyici ve ucuz birçok ürün de tezgahlarda yer aldı.

Marketlerde bir paket sakız 50-70 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, mandalina, portakal, limon, marul, patates, kereviz, roka gibi sağlıklı besinler 30 ile 40 liradan alıcı bekledi.

Pazarda üzüm 400, çilek 350,hostes 250,acı biber 230 ,kivi ve mantar 200 TL’den alıcı beklerken, kolokas 180 TL, ayrelli, bezelye, kapya biber ve armut ise 150 TL’den pazarda yer aldı. Vatandaşlar, bütçelerine uygun ürünlere yöneldi.



Pazarın dünkü fiyatları:

Salatalık: 140 TL

Domates: 120 TL

Elma: 120 TL

Taze bakla: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Turp: 100 TL

Kabak: 80 TL

Pancar: 70 TL

Muz: 70 TL

Havuç: 60 TL

Soğan: 25 TL



