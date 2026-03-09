Sağlıklı ve ucuz

Hamit ER
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı meyve ve sebzelerin fiyatı pahalı olsa da sağlıklı, besleyici ve ucuz birçok ürün de tezgahlarda yer aldı.
Marketlerde bir paket sakız 50-70 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, mandalina, portakal, limon, marul, patates, kereviz, roka gibi sağlıklı besinler 30 ile 40 liradan alıcı bekledi.
Pazarda üzüm 400, çilek 350,hostes 250,acı biber 230 ,kivi ve mantar 200 TL’den alıcı beklerken, kolokas 180 TL, ayrelli, bezelye, kapya biber ve armut ise 150 TL’den pazarda yer aldı. Vatandaşlar, bütçelerine uygun ürünlere yöneldi.
Pazarın dünkü fiyatları:
Salatalık: 140 TL
Domates: 120 TL
Elma: 120 TL
Taze bakla: 100 TL
Patlıcan: 100 TL
Turp: 100 TL
Kabak: 80 TL
Pancar: 70 TL
Muz: 70 TL
Havuç: 60 TL
Soğan: 25 TL