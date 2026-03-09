Uzmanlar Meclisi’nin seçimi

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu. İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı. Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" dün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

