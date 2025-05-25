Sahte isim kullandı

Kuzey Kıbrıs’ta 2025 yılı Şubat-Ocak ayları arasında sahte isimle 3 farklı tarihte 2 buçuk milyon TL değerinde altın sattığı, paraları gümrüğe beyan etmeden Metehan Sınır Kapısı’ndan çıkardığı tespit edilen Romanya vatandaşı Alexandru Marian Ciobanu aylar sonra tutuklandı.

Zanlı “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının altınlar Romanya’dan aldığını söylediği açıklandı.

Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya giden zanlının kendisini Daniel Preda olarak tanıttığını, 62 gram ağırlığında altını 177 bin 581 TL karşılığında sattığını söyledi. Polis, zanlının 11 Ocak 2025 tarihinde ise 461 gram ağırlığındaki altını bir milyon 323 TL karşılığında sattığını açıkladı.

Polis, zanlının 18 Ocak 2025 tarihinde de 14 adet 24 ayar altını bir milyon TL karşılığı sattığını ifade etti. Polis, zanlının 3 farklı tarihte kuzeyde satmış olduğu altınlar karşılığında aldığı paraları Metehan Kara Giriş Kapısından Güney Kıbrıs’a götürdüğünü belirtti.

Polis memuru, hakkında “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” suçundan soruşturma başlatılan zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, kuyumcuya sattığı 6 adet küçük,8 adet büyük yuvarlak, 22 ayar altını, 6 adet dikdörtgen, 5 adet yuvarlak üzerinde İngiltere kraliçesinin resmi olan 24 ayar altını tutanak karşılığı emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının 22 Mayıs 2025 tarihinde Metehan’dan güneyden kuzeye geçtiği esnada tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının altınları 2 sene önce Romanya'dan aldığını, satmak için güneyden kuzeye getirdiğini ve suç olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini belirterek davalarında hazır bulunması için cezaevine gönderilmesine talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

