İhaleye çıkıldı

Maliye Bakanlığı, 2 milyar 507 milyon TL borçlanmak için Merkez Bankası aracılığıyla Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) İhalesi’ne çıktı.

İhaleye çıkılacağını duyuran Bakanlık, teklifin 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da açılacağını bildirdi.

Borçlanmanın, kamu maaşları ve emeklilerin maaş ödemeleri için yapılacağı öne sürüldü.

Borçlanma ihale duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

KKTC Maliye Bakanlığı’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla

gerçekleştireceği ihalelere ilişkin Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere

aşağıda yer verilmektedir. İhalelerde borçlanılacak tutarlar; bir milyar TL, 16 milyon ABD doları,

8 milyon Euro ve 10 milyon Sterlin olup, Hazine söz konusu döviz tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.”

