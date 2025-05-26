Savaşın en büyük saldırısı

Rusya, bir gecede Ukrayna’ya 367 İHA ve füze ile saldırdı.

Bu, İHA ve füze sayısı açısından Rusya’nın Ukrayna’ya bir gecede düzenlediği en büyük hava saldırısı oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre; Rusya güçleri, 24 Mayıs Cumartesi günü yerel saatle 20.40’tan dün sabaha kadar 298 İHA ve 69 füze olmak üzere 367 füze, İHA ve drone fırlattı. Hava Kuvvetleri, 45 seyir füzesinin vurularak düşürüldüğünü ve 266 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Fırlatılan füze ve İHA’lardan Ukrayna’nın çoğu bölgesinin etkilendiği, 22 noktanın isabet aldığı bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasında en büyük esir takasının gerçekleştiği günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları da devam ediyor.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın pek çok kentine kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Rusya’nın 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta ilk defa tek bir gecede bu kadar çok insansız hava aracı (İHA) ve füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

BBC’nin haberine göre; Ukrayna makamları, saldırılarda aralarında üç çocuğun da olduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, bu, Rusya’nın son 48 saat içinde Ukrayna’ya düzenlediği ikinci büyük saldırı oldu.

The Guardian gazetesi de bunun savaşın başından bu yana Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik en büyük hava saldırısı olduğunu aktardı.

Zelenski: Rusya öldürmeye devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılara ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin 30’dan fazla kent ve köyde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. “Rusya’nın savaşı sürdürdüğünü ve her gün öldürmeye devam ettiğini” söyleyen Zelenski, “Dünya bir hafta sonu daha devam edebilir ama savaş hafta içlerine ve hafta sonlarına rağmen sürüyor. Bu, göz ardı edilemez” dedi. Zelenski, bir kez daha savaşın sona ermesi için Moskova’ya yönelik baskının artırılması çağrısı yaptı.

Rusya’ya baskı uygulamadan savaşın ve “bu acımasızlığın” sona erdirilemeyeceğine dikkat çeken Zelenski, Moskova’ya yönelik yeni yaptırım çağrısında da bulundu. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e işaret ederek “Amerika’nın sessizliği sadece Putin’i cesaretlendirir” değerlendirmesini yaptı.

Rusya’dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine yüksek hassasiyetli silah ve İHA’lar ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında, füze parça, radyo elektronik cihaz, patlayıcı madde, roket itici yakıt ve İHA üreten işletmeler ile radyo teknik istihbarat ve uydu merkezlerine denizden, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu.

En büyük esir takasını tamamladı

Bu arada Rusya ve Ukrayna, 303’er savaş esirini daha takas etti. Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul’da anlaşmaya varılan takas sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında 303’er savaş esirinin takas edildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki üç günlük savaş esiri takasının tamamlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır” denildi.

