Sahtekarlıkla suçlanıyor

Lapta’da meydana gelen olayda bir şahsı, Türkmenistan’da bulunan 4 arkadaşını KKTC’ye getireceğini söyleyerek kandıran Bahram Jumayev tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2025 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde Türkmenistan’da bulunan 4 arkadaşını KKTC’ye yasal bir şekilde getireceğini söyleyerek, N.K.’den 10 bin dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti.

Polis; olayın bilgilerine 14 Mayıs 2025 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yapılan muhaceret sorgusunda zanlının ülkede kaçak olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, N.K.’den aldığı 10 bin dolar paranın henüz bulunamadığını ifade etti.

Polis; soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

