Satış yaptığını itiraf etti

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de eğitim gören Alman vatandaşı M.M., Girne-Çatalköy bölgesinde farklı noktalara uyuşturucu bırakırken suçüstü yakalandı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda zanlının aracında ve Zeytinlik’teki evinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucuları belirlenen konumlardan alarak farklı noktalara bıraktığını ve satışını yaptığını itiraf eden zanlı, 7 gün daha tutuklu kalacak. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ahmet Bayram, mahkemede meseleyle ilgili olguları aktardı. Bayram, zanlının 13 Ekim tarihinde Çatalköy 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Narkotik ve CÖŞ ekipleri tarafından konuma uyuşturucu bırakırken suçüstü yakalandığını söyledi. Yapılan sorgulamada M.M.’nin, 13 farklı noktaya toplam 30 gram ağırlığında 10 paket uyuşturucu madde bıraktığını itiraf ettiğini kaydeden Bayram, zanlının kullanımındaki salon araçta yapılan aramada paspas üzerinde satışa hazır 4 paket, toplam 110 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Zanlının WhatsApp ve Telegram uygulamalarında çok sayıda uyuşturucu madde fotoğrafı da tespit edildiğini belirten Bayram, olayla bağlantısı olduğu düşünülen suç ortağının arandığını kaydetti.



Evinde de uyuşturucu bulundu

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Ahmet Bayram, zanlının Zeytinlik bölgesindeki evinde yapılan aramada 3 paket içerisinde toplam 6 gram Hintkeneviri ile cam kavanozda 2 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Yürütülen soruşturmada zanlının, bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu maddeleri bir konumdan alarak başka noktalara bıraktığı ve satışını yaptığı yönünde ifade verdiğini aktaran Bayram, emarelerin analize gönderildiğini ve rapor beklendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu belirten Bayram, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.