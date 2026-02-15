‘Şeffaf ve güçlü’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Koop-Sen’i kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Kooperatif Merkez Bankası’nın ve kooperatifçiliğin son durumu, Koop-Süt, Binboğa ve Zirai Levazım iştiraklerinde yaşanan sorunlar ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

CTP’nin temel ilkelerinin başında üretim geldiğini belirten İncirli, üretime dayalı bir yönetim modeli ile toplumun tabanına yayılan ve faydasına olan, adil paylaşımlı bir düzen kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sıla Usar İncirli, “Kooperatif iştiraklerini siyasi müdahalenin değil, üreticinin ve halkın gücüyle yönetilen şeffaf, güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getireceğiz ve kötü yönetimlerden hesap soracağız” şeklinde konuştu.

Adil bir yönetim düzeni kuracağız

Ülke gündemindeki liyakatsiz atamalara kurumların siyasileştirilerek işlevselliğini yitirdiğine de belirten İncirli, “CTP iktidarında bilgiye dayalı, liyakatli atamalar yapacağız. Adil bir yönetim düzeni kuracağız” dedi. Erken seçimin çok yakın olduğunu da dile getiren Sıla Usar İncirli, CTP’nin hükümete geldiğinde bütün projelerinin bütçeleriyle hazır olması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi ve bunu yaparken de ilgili bütün paydaşlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Kooperatifçilik yok ediliyor

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güroz ise kooperatifçiliğin küçültülerek yok edilmeye çalışıldığını ifade ederek Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı iştiraklerin de siyasi atamalarla yönetilme çalışıldığını ve işçilerin haklarının gasp edildiğini söyledi. Ayrıca Güroz, Kooperatif Şirketler Mukayitliğinin siyasileşmeden arındırılarak özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini de dile getirdi.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Filiz Besim, Fide Kürşat, Murat Şenkul ve Koral Aşam eşlik ederken Koop-Sen heyetinde ise Başkan Mehmetali Güroz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

