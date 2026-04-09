Suna ERDEN

Narkotik ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında toplam 3 kilo 596 gram hintkeneviri ile 622 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında tutuklanan V.I.S. (E-38) ve B.B. (E-28) Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, ortak operasyonun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, operasyonda, zanlı V.I.S.’nin tasarrufunda 90 gram hintkeneviri, 122 gram kokain olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan siyah renk hassas terazi tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, V.I.S.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen B.B.’nin de Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı B.B.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 kilo 500 gram hintkeneviri ile 500 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, zanlılardan alınacak ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti. Ayrıca ele geçirilen maddelerin analiz için laboratuvara gönderileceğini ifade eden polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlılar V.I.S. ve B.B.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.