Sonucu merak konusu

İnternet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki Abdülkadir Aygün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayın çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığı belirtilirken, zanlı hakkında soruşturma amaçlı 4 gün ek süre alındı.

Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis; zanlının aracından alınan DNA ve sperm örneklerinin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini anlattı.

Polis; Abdülkadir Aygün'ün Melih 19 kullanıcı ismini kullanarak Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın engelliler tuvaletinde tecavüz ettiğini söyledi.

Polis; olayın çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Polis; zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları 2 kez çocukla buluştuğunu ve cinsel temasta bulunarak, cinsel saldırı suçunu işlediğini kaydetti.

Polis; şikâyetin 13 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının kullandığı aracın 14 Mayıs tarihinde Kent Güvenlik Sisteminden tespit edildiğini ve çocuk tarafından sadece Melih 19 kullanıcı adıyla bilinen zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının ifadesinde görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı.

Polis; zanlının aracından alınan DNA ve sperm örneklerinin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini anlattı.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlı ile çocuk arasındaki yazışmaların incelenmesinin sürdüğünü belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

