Suç unsuru bulunmadı

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada valizinde 9 mermi bulunun B.K. (E-32) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

B.K. hakkında patlayıcı madde ithali suçundan tutuklu yargı kararı verilirken, balistik raporda mermilerle ilgili suç unsuru tespit edilemediği belirtildi.

Polis memuru; 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18.40 raddelerinde B. K.’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada valizinde 9 adet, 9 mm çapında canlı mermi tespit edildiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde B. K.’nin 27 Kasım’da Türkiye’den KKTC’ye giriş yaptığının belirlendiğini aktardı.

Polis memuru; B. K.’nın gönüllü bir ifade vererek mermilerin jandarma olarak görev yaptığı dönemden kaldığını, KKTC’ye gelirken valizinde kaldığını fark etmediğini söylediğini belirtti.

Polis, 2 Aralık tarihinde zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahında arama yapıldığını, herhangi bir kanunsuz unsur tespit edilmediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM Balistik İnceleme Şubesine gönderildiğini, sonuçların 11 Aralık’ta belli olduğunu ve herhangi bir suçla bağlantısının tespit edilemediğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.