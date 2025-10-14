Sürekli bıçak sallıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya Bölgesi’nde, elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak çevrede korku ve huzursuzluk yarattığı iddiasıyla gözaltına alınan U.A. mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlının, 10 Ekim’de cezaevinden tahliye olduğu, 12 Ekim’de konu suçu işlediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Uçar; olayın 12 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Uçar, zanlı U.A.’nın Sakarya Bölgesi’nde, umumi bir sokak içerisinde elinde bulundurduğu 28 santimetre uzunluğundaki bıçağı sağa sola doğru sallayarak çevrede bulunan vatandaşlar arasında korku, endişe ve huzursuzluk yarattığını ifade etti.

Polis memuru Uçar, olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye intikal eden polis ekiplerinin zanlıyı elindeki bıçakla birlikte tespit ederek etkisiz hale getirdiğini ve akabinde gözaltına aldığını açıkladı. Zanlının gözaltına alınmasının ardından gönüllü bir ifade vermediğini kaydeden polis, ancak suçunu inkâr da etmediğini belirtti.

Uçar, zanlı U.A.’nın 10 Ekim 2025 tarihinde Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildiğini, tahliyesinden yalnızca iki gün sonra yeniden suç işlediğini ifade etti. Zanlının geçmişte benzer nitelikte huzuru bozma, rahatsızlık verme, bıçak taşıma ve kamu düzenini ihlal suçlarından sabıkasının bulunduğunu belirten polis, serbest kalması halinde benzer suçları tekrar işleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme; olguları ve zanlının geçmiş sabıkalarını dikkate alarak, suçun vahameti, toplum huzurunu tehdit eden niteliği ve zanlının kısa süre içinde yeniden suç işlemeye yönelmesi nedeniyle, zanlının 2 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

