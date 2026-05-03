Sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında tespit edilen H.K.’nin aracında yapılan aramada sentetik cannaibonid türü (Bonzai) türü uyuşturucu ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı dün “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru, 1 Mayıs tarihinde saat 21.00 sıralarında İrsen Küçük Spor Tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında, Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildiğini anlattı. Polis, yapılan denetim sırasında, zanlının kullanımında bulunan UJ 675 plakalı araçta arama yapıldığını belirtti. Polis, arama sonucu aracın ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplam yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannaibonid türü (Bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti

Polis, maddenin bulunmasının ardından suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi

Soruşturmanın yeni başladığını vurgulayan polis, olayla bağlantılı olabilecek başka şahısların bulunup bulunmadığının araştırılacağını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken emareler bulunduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.