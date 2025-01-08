Tabanca inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’de bir eğlence mekanına alınmayan ve arkadaşlarını toplayarak konu yere giderek güvenlik görevlisine tabanca çeken Hazar Öztürker ve arkadaşları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Zanlılar; Sibar Aybar, Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Ali Yavuzcan, Gökhan Huğ, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ve Hasat Öztürker hakkında mahkemeden ek tutukluluk talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cemal Şanlıer, 2 Ocak 2025 tarihinde, 04.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, mekana alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma sonrasında, kanunsuz olarak toplanıp konu yere gelen grup içerisinde bulunan zanlı Hazar Öztürker, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı, bulunduğu araç içerisinden ateş etmek niyetiyle havaya kaldırarak ve akabinde konu tabancayı korkutmak maksadıyla güvenlik görevlileri üzerine doğrulttuğunu mahkemeye aktardı.



Tabanca ve 6 mermi emare olarak alındı

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Volkan Balaban’ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Şanlıer, mesele ile ilgili olarak zanlılar Sibar Aybar, Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Ali Yavuzcan, Gökhan Huğ, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ve Hasat Öztürker’in tutuklandığını mahkemeye anımsattı.

İlgili tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini ve sonuç beklendiğini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.