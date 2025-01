Biradan pahalı

Ömer KADİROĞLU

Yeni yılın ilk günlerinde başlayan zam fırtınasına süt ve süt ürünlerinin de eklenmesi dar ve sabit gelirli vatandaşların geçimini daha da zorlaştırdı. Bir şişe biranın 48 liraya satıldığını, buna karşın bir litre sütün 54 liraya yükseldiğini belirten vatandaşlar, yeni fiyatların güneydeki fiyatların da üzerine çıktığını belirterek “hükümet bu zammı engellemeliydi” dedi.

Özellikle sabah kahvaltılarında hellim tüketildiğine dikkat çeken vatandaşlar, Koop hellim fiyatının 410 liraya yükselmesine de tepki gösterdi. Bu durumda bir adet hellimin 100 ile 140 liraya geldiğini belirten vatandaşlar, koyun helliminin bazı yerlerde 600 liraya satıldığına dikkat çekti. Vatandaşlar “Kıbrıs’ın hellimi artık mutfaklarımızdan uzaklaşacak onun yerini ucuz peynirler alacak” dedi. Güney Kıbrıs’ta bir litre Tetra Pak sütün fiyatı 1.05 Euro: yani 37.50 TL. İngiltere’de 0.89 Penny yani 39 TL.

Ne dediler?..

Hilmi Şen

Günde bir litre süt tüketiyoruz. Süt ve süt ürünlerine gelen zam bütçemizi zorlayacak. Hellim hem Kıbrıs halkına özgü bir üründür hem de sofraların vazgeçilmez lezzetidir. Bir adet hellimin 100 liraya satılması hayat pahalılığının geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Son 2 yıldır bu halk zam furyasına maruz kalmıştır ancak piyasada yeterli denetim yapılmamıştır. Yetkililerden beklentimiz hayat pahalılığı vermeyip marketleri denetlemesidir. Emekliyim, dinlenmek ve torunlarla vakit geçirmek istiyorum ancak aylık 35 bin lira maaşla geçinemediğim için çalışmak zorundayım. Elektriğe, suya, araçların ruhsatlarına, mutfak ihtiyaçlarına ve daha birçok alanda zam yapılırken nasıl geçinelim?

Zekeriya Sağır

“Bir çocuğum var ve günde bir litre süt tüketiyoruz. Mecburen bu fiyatlarla bu ürünleri alacağız. Her şeyden kısarsın da çocuğun sütünden kısmak olmaz. Hellim de tüketiyoruz ancak onun da fiyatı çok yükseldi ve eskisi gibi rahatlıkla alamıyoruz. Hellimin en ucuzunu almak istiyoruz onun da ne tadı var ne tuzu. İhtiyacımız olanları özellikle de temel tüketim maddelerini bile rahatça alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz kalmadı çünkü bir şey yapmıyorlar. En azından piyasayı bir denetleseler ve fahiş fiyatları düşürseler insanlar da rahat bir nefes alacaktır.”

Selçuk Seringel

“3 çocuğum var ve günde en az iki litre süt tüketiyoruz. Diğer yandan kahvaltının olmazsa olmazı hellim de ateş pahası oldu. Aslında sadece süt ve süt ürünlerine değil tepeden tırnağa her şeye zam geldi. Her geçen gün alım gücü düşüyor. Kendinize yok diyebilirsiniz ancak çocuğunuza yok deme durumunuz yoktur. Biranın sütten ucuz olması mantıklı gelmiyor. Toplum artık süt içemeyecek hale gelecektir. Şu an sadece söylemlerle gitmeye çalışıyorlar ancak icraat göremiyoruz.”

Hayriye Arsun

Günde bir buçuk- iki litre süt tüketiyoruz. Kooperatif ürünlerine gelen zammı doğru bulmuyoruz. Devlet malının bile bu şekilde fiyatları artarsa biz kime güveneceğiz? Ayda 4-5 kilo da hellim tüketiyorduk muhtemelen bu artışlarla birlikte tüketimimizi kısıtlayacağız.”

Emine Hacımusa

“Temel tüketim maddesi olan sütün herkes tarafından rahatça alınabilecek fiyatlarda olması gerekiyor. Beden için süt ve süt ürünleri çok önemlidir. Ancak insanlar bu pahalılıkta sağlıklı beslenemiyor.”

Pelin Soykal

“Günde bir litre kadar bir süt tüketiyorum. Süt ve süt ürünlerine gelen zam herkes gibi beni de olumsuz etkileyecektir. Sadece süt ve süt ürünlerine değil her şeye zam geldi ve daha asgari ücrete bir artış söz konusu değilken her şey yine yükselmeye başladı. Yetkililerin fiyatları normal seviyelere çekmelerini istiyoruz.”

Kerami Akın

“Evimin günlük süt tüketimi bir litreye yakındır. Süt ve süt ürünlerine yapılan zamlar bizleri olumsuz etkileyecektir. Hellim de tüketiyoruz ve buna da zam geldi. Yetkililerden de artık bir beklentimiz kalmadı çünkü çok iyi bir yönetim yürütemiyorlar. Bugün markete sırf süt alıp stok yapmak amacıyla geldim. Ne kadar alırsak o kadar kara geçmiş olacağız.”

Hicran Akbulut

“Evimin günlük süt tüketimi bir litredir. Çocuğum var ve süt almak zorundayız. Daha asgari ücret konuşulmadan her şeye zam geldi. Keşke asgari ücreti yükseltmeseler de fiyatlarımız sabit kalsa. Sadece süt ürünleri değil tüm ürünlerde ciddi bir artış vardır. Bu durumda artık hellim de tüketemeyeceğiz.”

Meral Çalışır

“Günde bir paket süt tüketiyoruz ve süt ve süt ürünlerine gelen zamlar bizleri olumsuz etkileyecektir. Aldığımız para belli harcamalar belli ve bu zamlar bizleri iyice zora sokuyor. Hellim de çok fazla tüketiyorduk hatta börekleri bile peynirden değil hellimden yapıyorduk ancak şu an eskisi gibi tüketemiyoruz. Memleketi yönetenlere söylesek de söylemesek de bir şey fark etmiyor çünkü onlar yine istediğini yapıyor.”