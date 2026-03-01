Taleplerini dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Sosyal sigortalı hastaların ilaç temini konusunda yürürlükteki sistemle ilgili değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlter Ökter de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Hasipoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Eczacılar Birliği’nin taleplerini değerlendireceklerini belirterek, eczanelerin sosyal sigortalıların ilaç temin sürecinin güvenli ve sigortalıları mağdur etmeyecek şekilde yürütüldüğünü söyledi. Hasipoğlu, manuel mühür sisteminin artık kullanılmadığını, sistemin tamamen elektronik ortama aktarıldığını kaydederek, hastanelerde bulunmayan ilaçların sistem üzerinden özel eczanelere yönlendirildiğini belirtti. Hasipoğlu, hastaların başka bir işleme gerek kalmadan ilaçlarını indirimli şekilde sözleşmeli eczanelerden temin edebildiğine dikkati çekti.

Oğuzhan Hasipoğlu, kamu sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeli veya sözleşmesiz özel doktorlardan yazılan tüm reçetelerin sözleşmeli eczaneler tarafından karşılandığını belirtti. Şu anda 227 sözleşmeli eczane bulunduğunu ve sistemin hızlı, güvenli bir şekilde çalıştığını vurgulayan Haspoğlu, bu sistemin daha da genişletilmesi için işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan da konuşmasında, Sosyal Sigortalar Dairesince sözleşmeli özel eczanelere sunulan eczane provizyon sisteminin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtti. Adahan, özellikle özel doktorların elden işlediği reçetelerin artık sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

