Tapu dairesi bir hafta kapalı

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü çalışanlarından birinin testinin pozitif çıkmasından dolayı, hizmetlerine bir hafta ara verecek.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı tüm daire personeline yapılan rutin PCR taramaları sonucunda, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünün, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak bugünden itibaren 7 gün çalışmalarına ara vereceği belirtilen açıklamada, Kaza Tapu Amirliklerinin çalışmalarına ara vereceği, tapu işleri için Kaza Tapu Amirliklerinin kullanılabileceği kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 10:18